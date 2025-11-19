Servidores da Câmara de Vitória vão receber abono de R$ 3 mil em dezembro

Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Servidores ativos, efetivos e comissionados da Câmara de Vereadores de Vitória vão receber abono de R$ 3 mil em parcela única, a ser paga em 19 de dezembro deste ano. A confirmação do benefício foi anunciada pela Casa de Leis após votação realizada na noite de terça-feira (18).

O valor também será concedido aos servidores do Poder Legislativo de outros órgãos cedidos à Câmara Municipal. Além disso, estagiários devem receber uma bolsa extra de R$ 1 mil.

Na justificativa do projeto de lei votado para a concessão do abono, a Mesa Diretora alegou que o pagamento reconhece os esforços de servidores que se empenharam “em minimizar custos e gastos no trabalho legislativo, gerando significativa economia no orçamento do parlamento”.