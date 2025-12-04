Servidores da Prefeitura de Vitória vão receber abono de R$ 2 mil em dezembro
Cerca de 17 mil servidores públicos da Prefeitura de Vitória — ativos e inativos — vão receber, no próximo dia 22 de dezembro, um abono de R$ 2 mil pago pela gestão municipal. O anúncio da bonificação foi feito na manhã desta quinta-feira (4), nas redes sociais do prefeito Lorenzo Pazolini e nos canais oficias da prefeitura. Segundo a administração da Capital, a medida deve movimentar R$ 34 milhões.
“[Essa] é uma forma de reconhecer o trabalho e a dedicação de todas as equipes da administração municipal, que, desde o início da gestão, ajudaram a equilibrar as contas e levaram excelência aos serviços prestados à população, contribuindo para várias entregas e ações e também para que os investimentos alcançassem a casa de mais de R$ 2,5 bilhões”, divulga a PMV.
Além dos servidores da PMV, trabalhadores da Câmara de Vereadores da Capital também vão receber abono neste mês. No dia 19 de dezembro, servidores ativos, efetivos e comissionados vão receber R$ 3 mil em parcela única. O valor também será concedido aos servidores do Poder Legislativo de outros órgãos cedidos à Câmara Municipal. Além disso, na Câmara, estagiários devem receber uma bolsa extra de R$ 1 mil.