Câmara de Anchieta aprova abono de R$ 10 mil a servidores

Valor do benefício havia sido anunciado, há 10 dias, por meio de um "contador eletrônico" no plenário do Legislativo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:08

Servidores da Câmara de Anchieta vibraram com anúncio de abono de R$ 10 mil Crédito: Reprodução de vídeo

A Câmara de Vereadores de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, aprovou, em sessão plenária nesta segunda-feira (15), o projeto de lei que concede abono de R$ 10 mil aos servidores do Legislativo municipal. O placar foi de 7 a 1 pela aprovação da iniciativa.

A Câmara de Anchieta tem 11 vereadores nesta legislatura. O presidente da Casa de Leis, Renan Delfino (União), não estava presente à sessão, por questões de saúde. Já Wesley de Celem (Rede) não esteve presente à sessão. Rodrigo Semedo (PP), vice-presidente da Câmara, presidiu a sessão e, por regra, não poderia votar. O único contrário ao projeto foi o vereador Juninho do Interior (PSB).

A proposta aprovada em plenário é de autoria do presidente da Câmara, Renan Delfino (União). O anúncio do valor que os servidores do Legislativo receberiam a título de bonificação natalina ocorreu durante sessão de prestação de contas do Legislativo, realizada no último dia 5.

Conforme mostrou reportagem de A Gazeta, o valor do abono foi anunciado por meio de um painel utilizado na sessão. A maneira como a iniciativa foi apresentada em plenário mexeu com as emoções dos servidores da Casa de Leis. Em forma de "contador eletrônico", o monitor exibia o valor do benefício de fim de ano a ser pago aos 196 trabalhadores. À medida que o montante aumentava na tela, a torcida das pessoas presentes no local também crescia.

Quando a espécie de "abonômetro" parou no valor de R$ 10 mil, houve gritos de comemoração do funcionalismo, ao fim da sessão de prestação de contas do ano de 2025 do Legislativo municipal (veja no vídeo abaixo).

Ao fim da sessão de prestação de contas, o presidente da Câmara afirmou se tratar de "um dia histórico" no Legislativo.

"Nada aqui é fruto de acaso: é fruto de muito trabalho, noites sem dormir, dedicação e parceria. A vida pública exige abrir mão do ‘eu’ para viver o ‘nós’, e essa equipe faz isso todos os dias", disse.

Na justificativa do projeto, o presidente frisou que o benefício aos servidores é uma forma de reconhecimento pelos serviços prestados ao longo de 2025 e pela contribuição ao regular funcionamento das atividades legislativas e ao atendimento à população.

O texto ainda destaca que o abono possui caráter indenizatório e não integra a remuneração dos servidores, não gerando, dessa forma, reflexos em férias, 13º salário ou encargos sociais, estando em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas vigentes.

Por fim, a presidência da Câmara sustenta, na justificativa, que o valor do benefício foi definido com base na capacidade financeira da Câmara Municipal e na disponibilidade orçamentária prevista para 2025, sendo custeado por dotação própria do Poder Legislativo, sem gerar impacto financeiro ao Poder Executivo.

