Câmara de Anchieta revela abono de R$ 10 mil com contagem ao vivo

Vídeos da sessão, compartilhados nas redes sociais, mostram os servidores presentes em plenário comemorando quando monitor instalado na sessão registrou o valor do benefício

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:18

Um painel na Câmara de Vereadores de Anchieta mexeu com as emoções dos servidores da Casa de Leis, nesta sexta-feira (5). Em forma de "contador eletrônico", o monitor exibia o valor que será pago de abono de fim de ano aos 196 trabalhadores. À medida que o montante aumentava na tela, a torcida das pessoas presentes no plenário também crescia.

Quando a espécie de "abonômetro" parou no valor de R$ 10 mil, houve gritos de comemoração do funcionalismo, ao fim da sessão de prestação de contas do ano de 2025 do Legislativo municipal (veja no vídeo abaixo).

A reportagem de A Gazeta tentou contato com o presidente da Casa de Leis, Renan Delfino (União), para mais informações sobre o abono e o momento registrado na Câmara. Entretanto, não houve retorno até a publicação deste texto. Ao fim da sessão, Delfino afirmou que esta sexta era "um dia histórico".

"Nada aqui é fruto de acaso: é fruto de muito trabalho, noites sem dormir, dedicação e parceria. A vida pública exige abrir mão do ‘eu’ para viver o ‘nós’, e essa equipe faz isso todos os dias", disse.

O vice-presidente do Legislativo, Rodrigo Semedo (PP), por sua vez, confirmou a existência do painel exibindo o valor do abono natalino. Segundo ele, a previsão é que a proposta anunciada nesta sexta seja levada para discussão e votação em plenário na sessão da Câmara da próxima segunda-feira (8).

Servidores da Câmara de Anchieta vibram com anúncio de abono de R$ 10 mil Crédito: Reprodução de vídeo

O parlamentar disse não ter mais detalhes sobre a iniciativa divulgada pelo presidente, uma vez que, segundo ele, parte dos vereadores não sabia que esse seria o valor fixado para o abono de fim de ano na Casa de Leis. De acordo com o progressista, o assunto ainda não estava pacificado.

Na mesma sessão em que anunciou o abono, a Câmara de Anchieta apresentou a prestação de contas de 2025. O evento reuniu vereadores, servidores, o prefeito e o vice da cidade, Leo Português e Renato Lorencinia, além de Rodolfo Samorini , gerente institucional da Samarco.

