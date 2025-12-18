Planejamento

Governo do ES vai entregar hospitais e aeroporto em 2026

Com previsão de 20% do orçamento do Estado voltados a investimentos, obras devem ser concluídas ao longo do próximo ano e ampliar serviços à população

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:55

O Orçamento 2026 do governo do Espírito Santo, aprovado pela Assembleia Legislativa segunda-feira (15), no valor de R$ 32 bilhões, tem cerca de 20% previstos para investimentos. No pacote de obras em andamento — e que vão receber novos aportes —, há expectativa de entrega de hospitais, do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, revitalização de orlas no Sul e no Norte do Estado, além da perspectiva de iniciar outros projetos.

Na lista de grandes investimentos, estão o Hospital Geral de Cariacica, com a oferta de 408 leitos, e o Complexo de Saúde Norte, em São Mateus, que, além de um hospital com 340 leitos, vai oferecer outros serviços, como a Farmácia Cidadã e o Hemoes (Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo). O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, diz que a previsão é que as duas estruturas sejam finalizadas e entregues em 2026, ampliando o atendimento em saúde à população.

Projeção da área de embarque do novo aeroporto de Cachoeiro, cuja modernização deve ser concluída em 2026 Crédito: Reprodução/Semobi

Ainda no próximo ano, os planos do governo do Estado são de começar mais um complexo de saúde, desta vez em Colatina, para atender o público da Região Noroeste capixaba. Já existe, segundo o secretário, o terreno para a construção do espaço e, agora, a fase é de preparação para lançar o edital de licitação.

"Mas é importante dizer que esses grandes investimentos não estão relacionados só a um exercício financeiro (um ano corrente)", frisa Álvaro Duboc ao explicar o fato de uma obra do porte de um hospital não ser executada em apenas um ano e, por isso, exigir aportes anuais nos orçamentos até a sua conclusão.

Numa área em que estão previstos R$ 4,8 bilhões, incluindo pagamento de pessoal e custeio, o secretário pontua que, no quesito investimento, boa parte dos recursos será usada para fortalecer a atenção primária.

"Essa é uma visão estratégica, sob orientação da Secretaria da Saúde (Sesa), para apoiar os municípios e, ao mesmo tempo, contribuir para reduzir a demanda dos hospitais, para atendimentos de média e alta complexidade", explica o secretário. Serão 108 novas unidades de saúde municipais sendo executadas dentro do Orçamento de 2026 do Estado.

Leia mais Orçamento do ES para 2026 é aprovado com recorde de emendas parlamentares

Álvaro Duboc acrescenta que, na saúde, a administração estadual seguirá investindo na realização de cirurgias eletivas. Neste ano, foram realizadas mais de 150 mil e a intenção é, pelo menos, alcançar o mesmo patamar no próximo ano.

Em Educação, que vai dispor da segunda maior fatia do orçamento (R$ 4 bilhões), a rede estadual vai manter investimentos para ampliar a oferta de escolas em tempo integral. Também terá continuidade a política de manutenção, reforma e ampliação das unidades de ensino.

Assim como na saúde, Álvaro Duboc ressalta a parceria do Estado com as prefeituras, financiando obras e a aquisição de equipamentos para escolas municipais, de modo a favorecer as condições do processo de ensino-aprendizagem. "Não olhamos se o aluno é do município ou do governo do Estado. O estudante é do Espírito Santo e queremos manter essa visão ampla da educação para seguirmos avançando em indicadores, como o Ideb."

Segurança também é considerada uma área prioritária e vai receber R$ 3,8 bilhões no próximo ano. O secretário afirma que, além da recomposição do efetivo, para garantir a capacidade de resposta à população nessa área, quando se trata de investimentos, os aportes vão focar particularmente em tecnologia, estratégia que já vem sendo adotada pelo governo do Estado.

"Investir em tecnologia tem nos ajudado muito na redução da violência, tanto letal quanto de crimes contra o patrimônio. É claro que essa redução é fruto do trabalho das polícias, das políticas do Estado Presente, mas também do uso da tecnologia", sustenta Álvaro Duboc, citando como exemplo as mais de 500 pessoas presas neste ano após serem alcançadas pelo sistema de reconhecimento facial.

O orçamento do Estado prevê, ainda, R$ 2,1 bilhões em infraestrutura. Nessa área, o secretário afirma que, em 2026, será concluída a obra de modernização do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim e está programado o início das intervenções para o aeroporto na Região das Montanhas, em Pedra Azul, Domingos Martins. Álvaro Duboc observa que esses investimentos têm o objetivo de fortalecer o turismo no Espírito Santo, que tem apresentado um crescimento constante nas atividades voltadas a esse setor — 8% nos últimos três anos.

"Além disso, temos vários projetos de modernização das nossas rodovias, previsão de iniciar as obras dos contornos de Santa Teresa e de Santa Leopoldina — duas obras solicitadas pela população nas audiências públicas do orçamento — revitalização das orlas de Conceição da Barra (Norte) e de Piúma (Sul)", relaciona.

Questionado sobre o Cais das Artes, Álvaro Duboc lembra que o museu está pronto, e será inaugurado em janeiro pelo governador Renato Casagrande (PSB), e que o teatro está previsto para o segundo semestre de 2026. No orçamento, estão destinados R$ 73 milhões para a conclusão das obras.

"A lei orçamentária é um instrumento de curto prazo, de execução de um ano, e muitas dessas obras ultrapassam o período do exercício financeiro. Então, muito do que está em andamento terá continuidade em 2026. O Espírito Santo consegue reservar 20% do seu orçamento para fazer esses investimentos, fundamentais para o desenvolvimento econômico, para que o Estado seja competitivo, com boas rodovias, boa política de segurança, saúde, educação, cultura, turismo, enfim, destinando recursos para todas as áreas", conclui.

