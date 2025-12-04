Eleições 2026

'Arnaldinho tem autorização do PSDB para disputar governo do ES', diz Aécio em filiação

Ida do prefeito de Vila Velha para o ninho tucano começou a ser especulada no fim de novembro e foi confirmada nesta quinta-feira (4)

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:15

Reunião de ato de filiação de Arnaldinho Borgo ao PSDB teve participação virtual do presidente nacional da sigla, Aécio Neves Crédito: Tiago Alencar

Após meses de negociações com vários partidos, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, confirmou nesta quinta-feira (4) seu ingresso no ninho tucano. O ato de filiação ao PSDB veio acompanhado do aval do presidente nacional da sigla, Aécio Neves, para o novo filiado comandar o partido no Espírito Santo e, ainda, disputar o Palácio Anchieta nas eleições de 2026.

"Arnaldo terá o apoio da direção nacional. A partir deste instante, você passa a assumir a presidência estadual do PSDB. Tem autorização para se colocar como pré-candidato ao governo do Estado. E Luiz Paulo (Vellozo Lucas), como pré-candidato do PSDB ao Senado", declarou Aécio durante a filiação, por videoconferência.

O prefeito, por sua vez, ressalta que planeja apoiar o governador Renato Casagrande (PSB), que está no segundo mandato consecutivo e não poderá disputar a reeleição, caso venha a concorrer ao Senado Federal. "Já deixei claro que não abro mão de ajudar nosso governador a se tornar senador da República", disse Arnaldinho.

Questionado sobre a possibilidade de Casagrande apoiar o vice, Ricardo Ferraço (MDB), para a disputa ao Palácio Anchieta, Arnaldinho afirmou que vai aguardar. "A gente tem legitimidade de dialogar o Estado do Espírito Santo. Não estamos indo contra uma política ou pessoa. Vou buscar a união para que a gente possa fazer política junto", assegura o novo tucano.

Disputar efetivamente o governo, segundo Arnaldinho, depende de vários fatores. "Estamos falando que não vamos para uma aventura. Se a pesquisa mostrar que sou viável, com toda certeza colocarei meu nome para disputar a eleição."

A ida de Arnaldinho para o PSDB começou a ser especulada no fim de novembro, quando ele se reuniu com Aécio Neves, que estava prestes a assumir a presidência nacional do partido. O martelo sobre a filiação foi batido na quarta-feira (3).

Outros partidos

Em entrevista à colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, Arnaldinho disse que havia colocado como condição para ingressar em uma legenda ter a garantia de espaço para disputar o Palácio Anchieta. Desde então, passou a conversar com representantes de diversas siglas no Espírito Santo e fora do Estado.

Em julho, o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, afirmou que o caminho estava pavimentado para Arnaldinho ingressar no partido, após reunião do prefeito com o presidente nacional da sigla, Eduardo Rodrigo Fernandes Ribeiro, em São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta