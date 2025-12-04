Home
'Arnaldinho tem autorização do PSDB para disputar governo do ES', diz Aécio em filiação

Ida do prefeito de Vila Velha para o ninho tucano começou a ser especulada no fim de novembro e foi confirmada nesta quinta-feira (4)

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:15

Reunião de ato de filiação de Arnaldinho Borgo ao PSDB teve participação virtual do presidente nacional da sigla, Aécio Neves
Reunião de ato de filiação de Arnaldinho Borgo ao PSDB teve participação virtual do presidente nacional da sigla, Aécio Neves Crédito: Tiago Alencar

Após meses de negociações com vários partidos, o prefeito de Vila VelhaArnaldinho Borgo, confirmou nesta quinta-feira (4) seu ingresso no ninho tucano. O ato de filiação ao PSDB veio acompanhado do aval do presidente nacional da sigla, Aécio Neves, para o novo filiado comandar o partido no Espírito Santo e, ainda, disputar o Palácio Anchieta nas eleições de 2026. 

"Arnaldo terá o apoio da direção nacional. A partir deste instante, você passa a assumir a presidência estadual do PSDB. Tem autorização para se colocar como pré-candidato ao governo do Estado. E Luiz Paulo (Vellozo Lucas), como pré-candidato do PSDB ao Senado", declarou Aécio durante a filiação, por videoconferência. 

O prefeito, por sua vez, ressalta que planeja apoiar o governador Renato Casagrande (PSB), que está no segundo mandato consecutivo e não poderá disputar a reeleição, caso venha a concorrer ao Senado Federal. "Já deixei claro que não abro mão de ajudar nosso governador a se tornar senador da República", disse Arnaldinho.

Questionado sobre a possibilidade de Casagrande apoiar o vice, Ricardo Ferraço (MDB), para a disputa ao Palácio Anchieta, Arnaldinho afirmou que vai aguardar. "A gente tem legitimidade de dialogar o Estado do Espírito Santo. Não estamos indo contra uma política ou pessoa. Vou buscar a união para que a gente possa fazer política junto", assegura o novo tucano.

Disputar efetivamente o governo, segundo Arnaldinho, depende de vários fatores. "Estamos falando que não vamos para uma aventura. Se a pesquisa mostrar que sou viável, com toda certeza colocarei meu nome para disputar a eleição."

A ida de Arnaldinho para o PSDB começou a ser especulada no fim de novembro, quando ele se reuniu com Aécio Neves, que estava prestes a assumir a presidência nacional do partido. O martelo sobre a filiação foi batido na quarta-feira (3).

Outros partidos

A busca de Arnaldinho por um novo partido começou após sua saída do Podemos, em março de 2025, tendo em vista as eleições de 2026. Logo após vencer o pleito de 2024 para o segundo mandato à frente da Prefeitura de Vila Velha, ele afirmou que tinha interesse em disputar o comando do governo do Espírito Santo.

Em entrevista à colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, Arnaldinho disse que havia colocado como condição para ingressar em uma legenda ter a garantia de espaço para disputar o Palácio Anchieta. Desde então, passou a conversar com representantes de diversas siglas no Espírito Santo e fora do Estado.

Em maio, surgiram especulações de que Arnaldinho poderia ir para o PSD, partido do ex-governador Paulo Hartung, adversário do governador Renato Casagrande (PSB), de quem o prefeito é aliado. Por conta desse conflito, a ideia foi abortada.

Em julho, o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, afirmou que o caminho estava pavimentado para Arnaldinho ingressar no partido, após reunião do prefeito com o presidente nacional da sigla, Eduardo Rodrigo Fernandes Ribeiro, em São Paulo.

Em agosto, Arnaldinho foi a Brasília conversar com integrantes do PP. Na ocasião, o presidente estadual da sigla, o deputado federal Da Vitória, chegou a afirmar que o prefeito se filiaria à legenda, mas a parceria não se consolidou. Desde então, o PRD, sigla federada com o Solidariedade, tornou-se o caminho mais provável, mas, ao final de todas as conversas e negociações, o prefeito ingressou no PSDB. 

