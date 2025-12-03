Dados do IBGE

167 mil pessoas saíram da pobreza no ES entre 2023 e 2024

Instituto avalia que manutenção dos valores pagos pelo programa Bolsa Família colaborou para diminuição da pobreza em todo o país

Entre 2023 e 2024, 167 mil pessoas saíram da pobreza no Espírito Santo. É o que mostrou a Síntese dos Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (3).

A proporção de capixabas na pobreza, com renda de até R$ 694 por mês, recuou de 22,8% em 2023 para 18,6%. Houve uma redução de 4,2 pontos percentuais, o que representa menos 167 mil pessoas na pobreza. Já a proporção de pessoas na extrema pobreza, vivendo com até R$ 218 por mês, saiu de 2,7% para 1,7%, redução de um ponto percentual, ou menos de 37 mil pessoas nessa situação.

No país, o número de brasileiros na pobreza recuou de 27,3% em 2023 para 23,1%. A redução foi de 4,2 pontos percentuais, com 8,6 milhões de pessoas saindo dessa condição. Já a proporção de pessoas na extrema pobreza saiu de 4,4% para 3,5%, uma redução de 0,9 ponto percentual, ou menos 1,9 milhão de pessoas.

De acordo com o IBGE, em 2024, a manutenção dos valores pagos pelo programa Bolsa Família em patamar superior ao período pré-pandemia de Covid-19 colaborou para a continuidade da redução da pobreza e da extrema pobreza.

Além dos programas sociais, o maior dinamismo do mercado de trabalho também contribuiu para essa tendência, especialmente na redução da pobreza, mais impactada pela renda salarial, já que os rendimentos dos extremamente pobres têm maior participação de benefícios sociais.

O levantamento do IBGE mostrou ainda que 14,6% da população capixaba vive com renda de até R$ 704 no Espírito Santo, enquanto 5,2% sobrevivem com R$ 353. Já 1,7% vive com até R$ 218.

