Home
>
Economia do ES
>
167 mil pessoas saíram da pobreza no ES entre 2023 e 2024

167 mil pessoas saíram da pobreza no ES entre 2023 e 2024

Instituto avalia que manutenção dos valores pagos pelo programa Bolsa Família colaborou para diminuição da pobreza em todo o país

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:09

Entre 2023 e 2024, 167 mil pessoas saíram da pobreza no Espírito Santo. É o que mostrou a Síntese dos Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (3).

Recomendado para você

Instituto avalia que manutenção dos valores pagos pelo programa Bolsa Família colaborou para diminuição da pobreza em todo o país

167 mil pessoas saíram da pobreza no ES entre 2023 e 2024

De acordo com o estudo Síntese de Indicadores Sociais (SIS), homens receberam, em média, R$ 2.090, valor 3,5% superior ao das mulheres (R$ 2.019)

Rendimento médio da população do ES pela 1ª vez ultrapassa R$ 2 mil

Veja como promover um espaço corporativo mais acolhedor e preparado para atender diferentes necessidades

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: 5 dicas para inclusão no trabalho

A proporção de capixabas na pobreza, com renda de até R$ 694 por mês, recuou de 22,8% em 2023 para 18,6%. Houve uma redução de 4,2 pontos percentuais, o que representa menos 167 mil pessoas na pobreza. Já a proporção de pessoas na extrema pobreza, vivendo com até R$ 218 por mês, saiu de 2,7% para 1,7%, redução de um ponto percentual, ou menos de 37 mil pessoas nessa situação. 

No país, o número de brasileiros na pobreza recuou de 27,3% em 2023 para 23,1%. A redução foi de 4,2 pontos percentuais, com  8,6 milhões de pessoas saindo dessa condição. Já a proporção de pessoas na extrema pobreza saiu de 4,4% para 3,5%, uma redução de 0,9 ponto percentual, ou menos 1,9 milhão de pessoas.

De acordo com o IBGE, em 2024, a manutenção dos valores pagos pelo programa Bolsa Família em patamar superior ao período pré-pandemia de Covid-19 colaborou para a continuidade da redução da pobreza e da extrema pobreza.

Além dos programas sociais, o maior dinamismo do mercado de trabalho também contribuiu para essa tendência, especialmente na redução da pobreza, mais impactada pela renda salarial, já que os rendimentos dos extremamente pobres têm maior participação de benefícios sociais.

O levantamento do IBGE mostrou ainda que 14,6% da população capixaba vive com renda de até R$ 704 no Espírito Santo, enquanto 5,2% sobrevivem com R$ 353. Já 1,7% vive com até R$ 218.

Leia mais

Imagem - Praia em Vitória ganha nome oficial após 'batismo popular'

Praia em Vitória ganha nome oficial após 'batismo popular'

Imagem - Superintendência de Educação busca imóvel em outro endereço em Vila Velha

Superintendência de Educação busca imóvel em outro endereço em Vila Velha

Imagem - Consórcio do ES vence disputa para construir novo Pavilhão de Carapina

Consórcio do ES vence disputa para construir novo Pavilhão de Carapina

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais