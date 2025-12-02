Home
Superintendência de Educação busca imóvel em outro endereço em Vila Velha

Secretaria de Educação está à procura de local no Centro do município, com valor máximo de R$ 12 milhões, mas nenhuma das três propostas recebidas até o momento foi aceita

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:50

Sede da SRE próximo à Casa do Governador, em Vila Velha
Sede da SRE próximo à Casa do Governador, em Vila Velha Crédito: Reprodução Google Maps

Secretaria de Estado de Educação (Sedu) pretende mudar a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Vila Velha de endereço. A expectativa é transferir os serviços da atual sede, localizada na Praia da Costa, próximo à Casa do Governador, para um imóvel a ser adquirido no Centro do município.

Para isso, a Sedu abriu um chamamento público para receber propostas de imóveis, com área mínima construída de 1.000 m² e máxima de 1.700 m², para adquirir na região central da cidade, no valor máximo de R$ 12 milhões. 

A secretaria recebeu três propostas, mas todas foram desclassificadas por não atenderem aos critérios estabelecidos no edital. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, as ofertas tinham área fora das dimensões previstas pela Sedu e valores incompatíveis com o orçamento programado pela pasta.

De acordo com a Sedu, o objetivo da mudança é garantir melhores condições de atendimento aos servidores e à população. “A proposta é instalar a SRE em um espaço mais amplo, moderno e de fácil acesso, localizado na região central do município”, informou a pasta.

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou que a atual sede ainda não foi formalmente devolvida e, assim e que, assim que o processo de devolução for concluído, será feita uma vistoria detalhada. Em seguida, as outras secretarias serão informadas sobre a disponibilidade do imóvel, para poderem sinalizar interesse e realizar estudos para identificar as melhores possibilidades de uso do espaço.

Superintendência de Vila Velha

A Sedu organiza a educação nos municípios por superintendências. A sede de Vila Velha, por exemplo, representa o município canela-verde, além das cidades de Guarapari, Anchieta, Piúma e Alfredo Chaves.

