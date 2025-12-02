Home
Praia em Vitória ganha nome oficial após 'batismo popular'

Praia em Vitória ganha nome oficial após 'batismo popular'

Iniciativa aprovada na Câmara Municipal oficializa nome popularmente conhecido pelos banhistas e será encaminhada para sanção ou veto do prefeito da Capital

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:07

A faixa de areia é estreita, cercada de vegetação. O mar é tranquilo e há sempre opções de diversão

Câmara de Vitória aprovou, durante a sessão ordinária na manhã desta terça-feira (2), um projeto de lei para oficializar a denominação "Praia da Guarderia" à faixa de areia entre a Ponte Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, que dá acesso à Ilha do Frade, e a Praça da Ciência, na Enseada do Suá.

Iniciativa aprovada na Câmara Municipal oficializa nome popularmente conhecido pelos banhistas e será encaminhada para sanção ou veto do prefeito da Capital

Praia em Vitória ganha nome oficial após 'batismo popular'

O trecho fazia parte, até então, da Curva da Jurema, que, com a aprovação do PL, passa agora a envolver o trecho que vai da Praça da Ciência até a entrada da Ilha do Boi.

O nome Praia da Guarderia foi adotado popularmente por frequentadores, desde a década passada, usando como referência a guarderia náutica existente no local, onde ficam canoas havaianas, pranchas de stand up paddle, caiaques e pequenas embarcações utilizados por banhistas naquela região. A área também conta com estrutura como bicicletário, guarda-volumes, banheiro e ducha.

Área que terá o nome oficializado como Praia da Guarderia, em Vitória
Área conhecida como Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Google Maps/Reprodução

O projeto de lei que renomeia a praia é de autoria do vereador Armandinho Fontoura (PL). Na avaliação do parlamentar, a oficialização contribui para o desenvolvimento de políticas públicas de turismo, esporte e preservação ambiental.

“Quando nomeamos oficialmente um espaço, damos segurança jurídica para planejamentos futuros e valorizamos a identidade da cidade. A Guarderia já faz parte do imaginário de Vitória. Agora faz parte da sua legislação”, afirma.

Boletim de votação do projeto de lei Crédito: Câmara de Vitória

O PL tramitou em regime de urgência e, agora, será encaminhado para apreciação do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que poode sancionar ou vetar a iniciativa.

Em caso de aprovação, a nova denominação será publicada no Diário Oficial e integrará o cadastro oficial de logradouros e bens públicos do município.

