Arnaldinho diz que só vai se filiar ao PSDB se for para ser candidato ao governo do ES

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), encontrou-se com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), em Brasília, na última terça-feira (25), como a coluna mostrou, e recebeu convite para ingressar no ninho tucano.
O martelo ainda não foi batido, mas o prefeito afirmou à coluna, nesta quinta (27), que somente vai bater asas para o lado do PSDB se a sigla lhe garantir espaço para disputar o Palácio Anchieta:
"Com toda certeza. Estou me colocando como pré-candidato ao governo do estado e essa é uma das condições. Eu não vou entrar num partido que não vai me dar condição de ser candidato ao governo do estado".
O problema é que, no Espírito Santo, o PSDB já está no palanque de outro pré-candidato, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).
Daí as especulações de que Arnaldinho poderia substituir o presidente estadual dos tucanos, deputado estadual Vandinho Leite, e, no comando da sigla, promover uma guinada.
Isso, porém, de acordo com o prefeito de Vila Velha, nem chegou a ser debatido com Aécio. O deputado mineiro vai ser eleito nesta quinta como novo presidente nacional do partido. Como a coisa é bem recente, as conversas são apenas preliminares.
Questionado se a intenção é assumir a presidência estadual, Arnaldinho respondeu: "Não, a intenção é dialogar. Eu não tenho pressa para tomar essa decisão. Tenho até dia quatro de abril (prazo da legislação eleitoral para quem quer disputar um cargo ano que vem se filiar a uma legenda). Se eu achar que é importante e se ele achar que é importante, posso ir pro PSDB".
O prefeito também disse que ainda não conversou com Vandinho sobre a possibilidade de filiação, "não tive essa oportunidade ainda".
CLIMÃO
Vandinho é o líder do governo Casagrande na Assembleia. Uma eventual disputa interna no PSDB envolvendo os dois seria mais um "climão" no grupo casagrandista, como se já não bastasse a disputa velada entre Ricardo e Arnaldinho.
Ao ser abordado sobre o assunto, o governador achou melhor não se comprometer: "Não vou me envolver, é uma questão interna do PSDB. Acho que o melhor quando a pessoa busca um partido é buscar harmonia na entrada".
Renato Casagrande (PSB)
Governador do ES
"Não vou me envolver, é uma questão interna do PSDB. Acho que o melhor quando a pessoa busca um partido é buscar harmonia na entrada"
De acordo com Arnaldinho, uma segunda conversa com Aécio ainda vai ser marcada.
Por enquanto, o destino mais certo do prefeito de Vila Velha segue sendo o PRD, partido federado com o Solidariedade.
Agora, se ele vai conseguir viabilizar a candidatura ao Palácio, nessa ou em outra sigla, é outra história.
LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.