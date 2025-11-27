Arnaldinho diz que só vai se filiar ao PSDB se for para ser candidato ao governo do ES

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Crédito: Prefeitura de Vila Velha

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), encontrou-se com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), em Brasília, na última terça-feira (25), como a coluna mostrou, e recebeu convite para ingressar no ninho tucano.



O martelo ainda não foi batido, mas o prefeito afirmou à coluna, nesta quinta (27), que somente vai bater asas para o lado do PSDB se a sigla lhe garantir espaço para disputar o Palácio Anchieta:

"Com toda certeza. Estou me colocando como pré-candidato ao governo do estado e essa é uma das condições. Eu não vou entrar num partido que não vai me dar condição de ser candidato ao governo do estado".

O problema é que, no Espírito Santo, o PSDB já está no palanque de outro pré-candidato, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Daí as especulações de que Arnaldinho poderia substituir o presidente estadual dos tucanos, deputado estadual Vandinho Leite, e, no comando da sigla, promover uma guinada.

Isso, porém, de acordo com o prefeito de Vila Velha, nem chegou a ser debatido com Aécio. O deputado mineiro vai ser eleito nesta quinta como novo presidente nacional do partido. Como a coisa é bem recente, as conversas são apenas preliminares.

Questionado se a intenção é assumir a presidência estadual, Arnaldinho respondeu: "Não, a intenção é dialogar. Eu não tenho pressa para tomar essa decisão. Tenho até dia quatro de abril (prazo da legislação eleitoral para quem quer disputar um cargo ano que vem se filiar a uma legenda). Se eu achar que é importante e se ele achar que é importante, posso ir pro PSDB".

O prefeito também disse que ainda não conversou com Vandinho sobre a possibilidade de filiação, "não tive essa oportunidade ainda".

CLIMÃO

Vandinho é o líder do governo Casagrande na Assembleia. Uma eventual disputa interna no PSDB envolvendo os dois seria mais um "climão" no grupo casagrandista, como se já não bastasse a disputa velada entre Ricardo e Arnaldinho.

Ao ser abordado sobre o assunto, o governador achou melhor não se comprometer: "Não vou me envolver, é uma questão interna do PSDB. Acho que o melhor quando a pessoa busca um partido é buscar harmonia na entrada".

Renato Casagrande (PSB) Governador do ES "Não vou me envolver, é uma questão interna do PSDB. Acho que o melhor quando a pessoa busca um partido é buscar harmonia na entrada"

De acordo com Arnaldinho, uma segunda conversa com Aécio ainda vai ser marcada.

Por enquanto, o destino mais certo do prefeito de Vila Velha segue sendo o PRD, partido federado com o Solidariedade.

Agora, se ele vai conseguir viabilizar a candidatura ao Palácio, nessa ou em outra sigla, é outra história.

A Gazeta integra o Saiba mais