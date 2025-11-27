Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Arnaldinho diz que só vai se filiar ao PSDB se for para ser candidato ao governo do ES

Eventual entrada do prefeito de Vila Velha no ninho tucano pode criar mais um climão na base casagrandista. "Não vou me envolver", afirmou o governador

Vitória
Publicado em 27/11/2025 às 11h14
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Crédito: Prefeitura de Vila Velha

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), encontrou-se com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), em Brasília, na última terça-feira (25), como a coluna mostrou, e recebeu convite para ingressar no ninho tucano.

O martelo ainda não foi batido, mas o prefeito afirmou à coluna, nesta quinta (27), que somente vai bater asas para o lado do PSDB se a sigla lhe garantir espaço para disputar o Palácio Anchieta:

"Com toda certeza. Estou me colocando como pré-candidato ao governo do estado e essa é uma das condições. Eu não vou entrar num partido que não vai me dar condição de ser candidato ao governo do estado".

O problema é que, no Espírito Santo, o PSDB já está no palanque de outro pré-candidato, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Daí as especulações de que Arnaldinho poderia substituir o presidente estadual dos tucanos, deputado estadual Vandinho Leite, e, no comando da sigla, promover uma guinada.

Isso, porém, de acordo com o prefeito de Vila Velha, nem chegou a ser debatido com Aécio. O deputado mineiro vai ser eleito nesta quinta como novo presidente nacional do partido. Como a coisa é bem recente, as conversas são apenas preliminares.

Questionado se a intenção é assumir a presidência estadual, Arnaldinho respondeu: "Não, a intenção é dialogar. Eu não tenho pressa para tomar essa decisão. Tenho até dia quatro de abril (prazo da legislação eleitoral para quem quer disputar um cargo ano que vem se filiar a uma legenda). Se eu achar que é importante e se ele achar que é importante, posso ir pro PSDB".

O prefeito também disse que ainda não conversou com Vandinho sobre a possibilidade de filiação, "não tive essa oportunidade ainda".

CLIMÃO

Vandinho é o líder do governo Casagrande na Assembleia. Uma eventual disputa interna no PSDB envolvendo os dois seria mais um "climão" no grupo casagrandista, como se já não bastasse a disputa velada entre Ricardo e Arnaldinho.

Ao ser abordado sobre o assunto, o governador achou melhor não se comprometer: "Não vou me envolver, é uma questão interna do PSDB. Acho que o melhor quando a pessoa busca um partido é buscar harmonia na entrada".

Renato Casagrande (PSB)

Governador do ES

"Não vou me envolver, é uma questão interna do PSDB. Acho que o melhor quando a pessoa busca um partido é buscar harmonia na entrada"

De acordo com Arnaldinho, uma segunda conversa com Aécio ainda vai ser marcada.

Por enquanto, o destino mais certo do prefeito de Vila Velha segue sendo o PRD, partido federado com o Solidariedade.

Agora, se ele vai conseguir viabilizar a candidatura ao Palácio, nessa ou em outra sigla, é outra história.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Casagrande sobre Rose: "Se tem desejo de ser candidata, tem que se movimentar"
Veja as comarcas de "difícil provimento" no ES e quanto cada juiz pode ganhar para trabalhar lá
Weverson exonera secretário na Serra e estremece relação com aliado
O que Casagrande diz sobre a prisão de Bolsonaro
Conselheiro aposentado do TCES é condenado a 8 anos de prisão

A Gazeta integra o

Saiba mais
Vandinho Leite PSDB Arnaldinho Borgo Letícia Gonçalves Eleicões 2026

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.