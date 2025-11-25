Letícia Gonçalves
Weverson exonera secretário na Serra e estremece relação com aliado

O até então titular da pasta foi exonerado nesta terça (25). Ele havia sido indicado pelo Podemos, liderado pelo deputado estadual Alexandre Xambinho

Vitória
Publicado em 25/11/2025 às 10h56
Weverson Meireles, prefeito da Serra
Weverson Meireles, prefeito da Serra. Crédito: Divulgação

O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), exonerou nesta terça-feira (25) o até então secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Anderson Magalhães Madeira.

A exoneração, conforme registra o Diário Oficial, não se deu a pedido. Madeira ocupava o cargo desde janeiro, por indicação do Podemos.

O presidente municipal da sigla, deputado estadual Alexandre Xambinho, apoiou a eleição de Weverson em 2024, mas, agora, a relação entre o prefeito e o parlamentar está estremecida.

"O Podemos recebeu com surpresa a exoneração do secretário, decisão tomada unilateralmente sem qualquer comunicação prévia ao partido", diz texto de nota da legenda enviada à imprensa por Xambinho.

Interinamente, quem assumiu o comando da Setur foi a servidora Wanessa Cristina Vasconcelos Bruno Souza.

A Prefeitura da Serra foi procurada pela coluna. Assim que houver manifestação a respeito da exoneração, este texto será atualizado.

Weverson foi eleito com o apoio, principalmente, do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT), mas contou também com uma aliança partidária formada, ao todo, por sete partidos.

A exoneração do titular da Setur pode representar uma baixa na base, considerando o tom da nota do Podemos-Serra. A não ser que os ânimos se acalmem.

Confira a íntegra da nota do Podemos da Serra:

"O Podemos participou ativamente da eleição do prefeito Weverson Meireles em 2024, elegendo três vereadores e tendo o Deputado Estadual Alexandre Xambinho, presidente municipal da sigla, como coordenador da campanha.

O partido indicou o secretário Anderson Madeira para a SETUR, onde realizou um trabalho técnico e alinhado às demandas da cidade.

Nesta terça-feira, o Podemos recebeu com surpresa a exoneração do secretário, decisão tomada unilateralmente sem qualquer comunicação prévia ao partido.

O Podemos reafirma seu respeito institucional ao Executivo, mas ressalta a importância do diálogo e da construção conjunta para o fortalecimento do governo e para o bem da população serrana".

