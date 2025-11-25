Arnaldinho Borgo e Aécio Neves? Veja o que o encontro pode significar

Arnaldinho Borgo e Aécio Neves, em Brasília. Crédito: Instagram/@aecionevesoficial

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, esteve nesta terça-feira (25) com o deputado federal Aécio Neves, que está prestes a assumir a presidência nacional do PSDB. Arnaldinho, como se sabe, está em busca de um partido. A reunião, em Brasília, provocou diversas especulações.



Alguns aliados do prefeito afirmam, nos bastidores, que ele poderia até assumir a presidência estadual do PSDB. O objetivo seria, como também já é conhecimento público, disputar o governo do Espírito Santo.

Hoje, o ninho tucano no estado é liderado pelo deputado estadual Vandinho Leite. Aécio deve mexer no comando de diretórios estaduais após ser eleito para a presidência nacional. A eleição está marcada para quinta-feira (27).

Outras pessoas próximas a Arnaldinho, porém, confidenciaram à coluna que a reunião com Aécio nem estava prevista, foi um encontro casual. Logo, parece demais esperar que isso resulte em tamanha reviravolta.

Até então, o destino mais provável de Arnaldinho é o PRD, partido federado com o Solidariedade. O presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, inclusive, esteve na Prefeitura de Vila Velha na semana passada.

Mas voltemos a falar dos tucanos. Aécio publicou, no Instagram, imagens da reunião com Arnaldinho e dois escudeiros do prefeito: o presidente da Câmara de Vila Velha, Osvaldo Maturano (PRD), e o deputado federal Victor Linhalis (Podemos).

Na legenda, o futuro presidente nacional do PSDB escreveu: "Conversa boa, daquelas que ajudam a construir o futuro do nosso país".

O partido, no estado, integra a base aliada ao governo Renato Casagrande (PSB). Vandinho é o líder do socialista na Assembleia e também apoia o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como pré-candidato ao Palácio Anchieta.

Arnaldinho, por sua vez, é aliado de primeira hora de Casagrande, mas quer substituir Ricardo como o nome ungido pelo grupo casagrandista para disputar a chefia do Executivo estadual.

Ainda que Vandinho perdesse a presidência — o que, repito, é apenas especulação — isso não quer dizer que o partido encararia a corrida pelo governo.

O PSDB perdeu bastante força no país e no Espírito Santo nos últimos anos. Uma campanha para o Palácio Anchieta é cara e desafiadora.

Se a ideia for lançar Arnaldinho contra Ricardo então, seria ainda mais complicado, afinal, significaria concorrer contra o candidato que tem o apoio da máquina estadual.

Na hipótese de Arnaldinho conseguir superar Ricardo na preferência dos casagrandistas, algo, hoje, improvável, ainda assim o PSDB não teria muitos motivos para entrar na empreitada.

Membro do diretório nacional do PSDB, o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas afirmou à coluna nesta terça que a prioridade do PSDB é eleger deputados federais, em todos os estados.

"Estou ciente de que a prioridade do PSDB é a eleição de deputado federal. Vou à reunião, na quinta, e Vandinho também vai. Após a reunião é que vamos saber a estratégia e a política de alianças nos estados", contou Luiz Paulo.

Aécio deve ser eleito à unanimidade pelo diretório. O atual presidente, Marconi Perillo, apoia o deputado federal de Minas Gerais.

De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o diretório do PSDB no Espírito Santo é um órgão definitivo, eleito pelos filiados, e não uma comissão provisória.

Mas os mandatos dos dirigentes, inclusive de Vandinho, termina no próximo dia 30 o que, em tese, abre caminho para uma mudança na cúpula.

A coluna tentou contato com Vandinho, mas ele não deu retorno. Arnaldinho, idem.

LUIZ PAULO E O SENADO

É preciso observar também se a mudança na presidência nacional dos tucanos ou, eventualmente, na estadual, vai alterar o plano de lançar Luiz Paulo ao Senado.

Em agosto, Perillo esteve em Vitória e anunciou, ao lado de Vandinho, que o ex-prefeito de Vitória concorreria a uma cadeira de senador, se este contasse com o apoio de Casagrande.

