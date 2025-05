Após flertar com partido de Hartung, Arnaldinho reforça aliança com Casagrande

Arnaldinho Borgo e Renato Casagrande. Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), tenta se filiar e até presidir o PSD, sigla que, em breve, vai abrigar o ex-governador Paulo Hartung, conhecido adversário do governador Renato Casagrande (PSB). Embora Arnaldinho tenha afirmado à coluna que a articulação para ingressar no partido não passou pelo ex-governador, a simples movimentação já despertou desconfiança no time do socialista.

Afinal, o prefeito de Vila Velha é aliado de primeira hora de Casagrande e ficaria difícil justificar uma eventual ou mesmo pontual aproximação com "o outro lado". O compromisso de apoiar a eleição do atual governador ao Senado foi explicitado por Arnaldinho à coluna. Só que ele falou sobre a possibilidade "ajudar o governador Renato" e, concomitantemente, "ajudar o governador Hartung".

Nesta quarta-feira (21), porém, o político canela-verde foi ao Palácio Anchieta e reforçou a aliança com o atual chefe do Executivo estadual. O prefeito publicou, no Instagram, uma foto ao lado de Casagrande e, para não deixar dúvidas, escreveu:

"Política se faz com diálogo, parceria e compromisso com o futuro. Seguimos juntos, trabalhando pelo que realmente importa: o bem do povo capixaba".

Na terça-feira (20), o prefeito verbalizou pela primeira vez, em entrevista, o desejo de concorrer ao Palácio Anchieta. Aliás, contou que está decidido a fazê-lo.

Ele é listado por Casagrande como alguém que está, realmente, no páreo, mas a preferência para receber o apoio do grupo casagrandista é do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Tacitamente, Arnaldinho também está autorizado pelo socialista a tentar se viabilizar como candidato, mas, claro, tudo tem limites.

Com a publicação no Instagram, nesta quarta, o prefeito sinaliza que não pretende cruzar a linha.

Pode ser que, no fim das contas, ele nem se filie ao PSD. Mas é algo que teremos que esperar para ver, até porque isso depende também, obviamente, da própria sigla. Arnaldinho conversou, na semana passada com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e o martelo ainda não foi batido.

