Cancelamento da visita de Lula ao ES resolveu um problema para o Palácio Anchieta

Renato Casagrande e Lula em 2023, durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Fernando Madeira

O cancelamento da visita que o presidente Lula (PT) faria ao Espírito Santo na sexta-feira (16) resolveu, indiretamente, um problema para o Palácio Anchieta. O governador Renato Casagrande (PSB) queria encontrar o petista, mas teria que fazer um contorcionismo para tal. O governador está em Nova York, na 14ª edição do Fórum LIDE Brasil, e vai voltar ao estado na sexta, às 9h, pouco antes do horário em que a agenda do presidente da República começaria.

Além da correria, haveria o risco de, por algum imprevisto ou atraso em voo, Casagrande não conseguir chegar a tempo. Neste caso, em tese, caberia ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) representar o governo em solenidades ao lado de Lula.

Ricardo, ao contrário do socialista, contudo, não nutre simpatia pelo petista. Se Casagrande participasse das agendas, certamente o vice não se faria presente. Mesmo na eventual ausência do governador, a participação do vice ainda era uma incógnita.

Desta vez, ele iria entregar unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, em Linhares, à tarde. Pela manhã, era esperado que fosse a comunidades quilombolas, em São Mateus.

Estava tudo certo para a viagem do presidente, que constava na agenda oficial. Parte da equipe dele já havia chegado a Linhares.

Na manhã desta terça-feira (14), contudo, o Palácio Anchieta foi informado sobre o cancelamento. É que Lula vai ao velório do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica.

Casagrande é um homem de centro-esquerda, quadro histórico do PSB, partido que abriga também o vice-presidente da República Geraldo Alckmin.

Embora não tenha feito, de fato, campanha para Lula em 2022, tem mais afinidade com o presidente e com o PT do que Ricardo jamais teve.

O vice é um político de centro-direita, foi por anos filiado ao PSDB, partido que, historicamente, antagonizou o PT.

Agora, preside o MDB estadual. A sigla faz parte da base aliada a Lula, mas é menos governista, por exemplo, que o PSB.

Desde o início deste ano, Ricardo tem sido presença constante em solenidades e eventos do Palácio Anchieta e de municípios diversos.

Ele é a principal aposta do grupo de Casagrande para as eleições de 2026 e tenta se viabilizar como candidato ao Palácio Anchieta.

A aliança casagrandista é ampla, vai dos bolsonaristas do PP ao próprio PT.

O vice, ao menos até agora, não faz o discurso do "nós contra eles", não insufla a polarização política nacional, mas tampouco se mostra tão flexível quanto o governador.

Ricardo também dá alguns sinais, mais ou menos sutis, para o eleitorado de direita.

No último dia 30, por exemplo, publicou no Instagram que entre as coisas "que a gente não abre mão na vida" estão a camisa verde-amarela da Seleção Brasileira e a camisa azul, o segundo uniforme do time.

No post ele ainda citou "cuidar da família" e "ser fiel a Deus".

"Família" e "Deus" já viraram bordões da direita.

Em relação à questão futebolística, como se sabe, circularam nas redes sociais imagens de uma camisa vermelha, que seria fabricada pela Nike e substituiria a azul.

Vermelho é a cor do PT e de diversos movimentos que se opõem ao bolsonarismo e à direita. Estes, por outro lado, usam o verde e o amarelo, especialmente a camisa da Seleção, como símbolo.

Então essa história deu o que falar.

TERCEIRA VEZ

Esta era a única visita oficialmente programada de Lula ao Espírito Santo em 2025. Mas outras duas foram frustradas. Em fevereiro, o próprio presidente disse que viria ao estado . A expectativa é que isso ocorresse logo após o Carnaval, o que não se concretizou.