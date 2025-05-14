Cancelamento da visita de Lula ao ES resolveu um problema para o Palácio Anchieta

Renato Casagrande e Lula em 2023, durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na SerraCrédito: Fernando Madeira
O cancelamento da visita que o presidente Lula (PT) faria ao Espírito Santo na sexta-feira (16) resolveu, indiretamente, um problema para o Palácio Anchieta. O governador Renato Casagrande (PSB) queria encontrar o petista, mas teria que fazer um contorcionismo para tal. O governador está em Nova York, na 14ª edição do Fórum LIDE Brasil, e vai voltar ao estado na sexta, às 9h, pouco antes do horário em que a agenda do presidente da República começaria.
Além da correria, haveria o risco de, por algum imprevisto ou atraso em voo, Casagrande não conseguir chegar a tempo. Neste caso, em tese, caberia ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) representar o governo em solenidades ao lado de Lula.
Ricardo, ao contrário do socialista, contudo, não nutre simpatia pelo petista. Se Casagrande participasse das agendas, certamente o vice não se faria presente. Mesmo na eventual ausência do governador, a participação do vice ainda era uma incógnita.
O vice, ao menos até agora, não faz o discurso do "nós contra eles", não insufla a polarização política nacional, mas tampouco se mostra tão flexível quanto o governador.
Ricardo também dá alguns sinais, mais ou menos sutis, para o eleitorado de direita.
No último dia 30, por exemplo, publicou no Instagram que entre as coisas "que a gente não abre mão na vida" estão a camisa verde-amarela da Seleção Brasileira e a camisa azul, o segundo uniforme do time.
No post ele ainda citou "cuidar da família" e "ser fiel a Deus".
Depois, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República informou a deputados federais do PT capixaba sobre uma possível visita de Lula a Linhares, para a entrega das unidades do Minha Casa, Minha Vida, no último dia 2. Mas, mais uma vez, a agenda não se confirmou.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.