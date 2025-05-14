Governo do ES levará a Geraldo Alckmin preocupação com aço importado

Linha de produção da ArcelorMittal Tubarão, na Serra, Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Atualização O presidente Lula cancelou, na manhã desta quarta-feira (14), a visita que faria ao Estado na sexta porque irá ao velório do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Diante disso, membros do governo do Espírito Santo vão marcar uma conversa com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sobre a questão do aço. As tratativas se darão nos próximos dias.

O governador Renato Casagrande aproveitaria a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Espírito Santo, cancelada por causa da morte do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, para levar ao Planalto a preocupação com os desequilíbrios econômicos - no presente e no futuro - causados pela aceleração da importação de aço, principalmente vindo da China. Trata-se de uma questão que vem impactando o mundo todo e, claro, o Brasil. No Estado, o alerta é maior porque coloca em risco um enorme empreendimento que a ArcelorMittal, maior siderúrgica do Brasil, já anunciou querer fazer em Tubarão: R$ 4 bilhões em um laminador de tiras a frio (LTF) e em uma nova linha de galvanizados.

Em entrevista à coluna, na última segunda-feira (12), o CEO da ArcelorMittal Brasil, Jorge Oliveira, responsável pelo complexo do conglomerado em Tubarão, foi bastante claro. "Os trabalhos para a implantação das novas instalações de Tubarão estão andando normalmente, estamos inclusive tratando do licenciamento ambiental, mas precisamos de viabilidade econômica. A Arcelor quer fazer o investimento, o senhor Mittal (Lakshmi Mittal, acionista majoritário do conglomerado) me pediu toda a atenção na defesa comercial que apresentaremos ao conselho. Ele quer fazer, acredita no potencial do país, mas há riscos no horizonte. Não trabalhamos, por exemplo, com a possibilidade de o governo não renovar a sobretaxa em cima do aço importado, imposta em maio do ano passado e que vence no dia 31 de maio. Esta é uma condição básica e que precisa, inclusive, de mais força. Além disso, há uma investigação em curso sobre dumping, que está para ser concluída, esperamos isso para o segundo semestre. Confirmada a prática, vai ampliar ainda mais a taxação em cima do aço de determinados países. A renovação da sobretaxa é o mínimo que esperamos, caso contrário complica (a decisão de investimentos inclusive para o Espírito Santo). Bom frisar que não é o suficiente, precisamos conversar melhor sobre o tema, mas já seria uma sinalização positiva do governo federal".