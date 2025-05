Programa para atrair investimento privado para os municípios do ES sai do papel

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) publicou edital para o leilão de uma parceria público-privada (PPP) para modernizar a infraestrutura urbana de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. É a primeira cidade do Estado a colocar na rua uma licitação dentro do Programa ES Inteligente, que visa atrair investimentos privados para a prestação de serviços que são de utilidade pública. Outras 26 cidades estão na fase de estruturação.