Multinacional inaugura fábrica bilionária de café solúvel no ES e já se prepara para dobrar de tamanho

Fábrica da Ofi, de Singapura, em Linhares, Norte do Espírito Santo Crédito: Abdo Filho

A gigante global da cadeia de alimentos, Ofi (Olam Food Ingredients), de Singapura, inaugurou, nesta sexta-feira (09), uma das mais modernas fábricas de café solúvel do mundo, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Com capacidade para 13,5 mil toneladas por ano, a unidade recebeu um investimento de mais de R$ 1 bilhão. A construção já está pronta para receber a segunda fase, que vai dobrar a capacidade da planta capixaba, que é a terceira da Ofi no mundo (as outras duas ficam no Vietnã e Espanha).

Os executivos do conglomerado não falam em datas, mas a informação é de que a decisão sobre implantação da segunda fase evolua ao longo dos próximos dois anos. Ainda assim, com 27 mil toneladas de capacidade, não seria a maior do mundo, que é o objetivo declarado do comando da companhia (na Ásia existem fábricas com mais de 35 mil toneladas). Portanto, está muito claro que as intenções do conglomerado por aqui são de grandes dimensões.

“Isso aqui que estamos inaugurando é apenas o começo. Teremos, em Linhares, a maior fábrica de café solúvel do mundo”, disse, no evento de inauguração, diante do governador Renato Casagrande, o CEO da Ofi Coffee, Vivek Verma.

A Ofi está de olho no crescimento mundial do consumo de café, destacadamente na Ásia. Neste contexto, o Espírito Santo é estratégico. O Brasil é o segundo maior produtor de café conilon (matéria-prima principal do solúvel) do mundo e o Estado responde por cerca de 70% da produção brasileira. Além de estar perto da produção, o complexo industrial está próximo dos portos de Vitória e Aracruz, por onde a produção será exportada.