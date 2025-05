Investimento em galpões logísticos bate em R$ 1,5 bilhão no ES

O comércio distribuidor e atacadista, que já é um dos maiores negócios no Espírito Santo, com faturamento anual de R$ 152,6 bilhões, segue em franca expansão. Pelas contas do Sincades, entidade que representa as empresas do setor no Estado, são 3,6 milhões de m² de galpões logísticos de pé em território capixaba e mais 750 mil m² em construção. Ou seja, um aporte de R$ 1,5 bilhão em curso que aumentará em 20,8% a capacidade instalada de armazéns no Espírito Santo.