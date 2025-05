Centro comercial e logístico de R$ 24 milhões será construído em Viana

A incorporadora Mathian, de Cariacica, fará um investimento de R$ 24 milhões para colocar de pé um empreendimento, em Marcílio de Noronha, Viana, que reunirá, em um só lugar, um mall de lojas, uma grande operação de varejo e um centro de distribuição. Batizado de Gold Place, o investimento - que ocupará um terreno de 20 mil m² na via que dá acesso ao bairro, bem próximo da BR 101 - já foi autorizado pela Prefeitura de Viana, as obras devem começar em mais dois meses e a inauguração está prevista para o final de 2027.

"Marcílio de Noronha é o centro de Viana, região que já tem uma boa oferta de comércio, serviços e que vem crescendo muito. Nos últimos anos, observamos uma expansão muito forte dos galpões logísticos, que tomaram conta daquela região. A consequência desses investimentos do comércio atacadista e distribuidor foi uma expansão importante do PIB do município e a atração de população. Enxergamos ótimas oportunidades neste vetor de expansão da Grande Vitória", explicou Thiago Casagrande, sócio da Mathian, que está empreendendo em parceria com investidores locais.

O empreendimento, com três pavimentos, terá um mall com 2,7 mil m² reservados para lojas e prestadores de serviços (academia e restaurantes, por exemplo), 5 mil m² para uma grande operação de varejo (já há conversas em andamento com redes de supermercado) e 4 mil m² para um centro logístico. "Enxergamos oportunidades na distribuição e no varejo, por isso, resolvemos fazer algo diferente. Estará tudo no mesmo empreendimento, mas com operações separadas", explicou o executivo.