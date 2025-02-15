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Mercado imobiliário

Investimento em complexo comercial na antiga Braspérola será de R$ 150 milhões

O chamado retail park está sendo desenvolvido pela Mercurial One Participações, de São Paulo, junto com investidores locais. Inauguração está prevista para 2027

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

15 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva do Distrtito Braspérola, complexo comercial que será construído em Cariacica
Perspectiva do Distrtito Braspérola, complexo comercial que será construído em Cariacica Crédito: Divulgação/ Mercurial One
O complexo comercial que será construído na área da antiga Braspérola, às margens da BR 101, no limite entre Cariacica e Viana, vai receber um investimento de R$ 150 milhões. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2027. Tratado como um 'shopping a céu aberto', o Distrito Braspérola, na verdade, é o que o mercado imobiliário chama de retail park (parque comercial): um mix de lojas de grande porte dos mais diversos segmentos (home centers, supermercados e concessionárias, por exemplo) com um grande estacionamento e área de alimentação em comum.
"O Distrito Braspérola foi concebido observando as novas demandas do varejo e do consumidor. Reunimos as melhores práticas internacionais para criar um espaço inovador, acessível e altamente eficiente para lojistas e clientes. Estamos entusiasmados com o impacto positivo que esse empreendimento trará para a economia local e para a experiência de consumo no Espírito Santo”, afirma Fernando Godoy, CEO na Mercurial One Participações, empresa de São Paulo responsável pelo desenvolvimento do projeto.
Além de ser composto apenas por lojas com grandes área de venda, os retails park de Europa e Estados Unidos ficam em vias de grande circulação (de olho nos consumidores em deslocamento), com certa distância das regiões centrais das cidades e adaptados para integrar as estratégias de e-commerce dos lojistas (logística de entrega principalmente). A concepção do Distrito Braspérola já está pronta, agora os investidores conversam com os interessados (que se multiplicaram nos últimos dias, após a divulgação do projeto pela imprensa).
A área bruta locável terá mais de 40 mil m² e serão 1.200 vagas de estacionamento. A ideia é que o mix ofereça hipermercado, construção, eletrodomésticos, utilidades, pet shop, academia, material esportivo, lazer e entretenimento. Já há conversas em andamento com grandes varejistas. Entre diretos e indiretos serão abertos cerca de 3 mil postos de trabalho.

Conheça a história da Braspérola

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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