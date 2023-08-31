Empresário do ES arremata área da Braspérola por R$ 44,2 milhões

Área leiloada em Cariacica inclui parque fabril da Braspérola e uma área de reserva ambiental Crédito: Colodete Leilões/ Divulgação

Um empresário do Espírito Santo arrematou por R$ 44,2 milhões a área da antiga fábrica da Braspérola, localizada na BR 262 , em Cariacica . Referência nacional na produção de linho, a empresa teve a falência decretada há quase 20 anos, e a área que compõe a massa falida foi leiloada.

No total, o complexo fabril tem um área de 435 mil metros quadrados. A área leiloada considerada útil/edificável corresponde a 250 mil metros quadrados. Já a área de floresta nativa, considerada uma zona de proteção ambiental, tem 185 mil metros quadrados.

Segundo o leiloeiro Mauro Colodete, oito empresários chegaram a se interessar pela área, tendo inclusive marcado visitas para conhecer o complexo fabril às margens da BR 262. Mas nas horas finais da disputa, na tarde desta quinta, só dois concorrentes se mantiveram no páreo. Ao final, foram cinco lances até a área ser arrematada por R$ 44.286.500.

Mauro confirmou que o comprador é um empresário capixaba, mas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não pode informar o nome.

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O negócio será de fato concretizado após o comprador efetuar o pagamento da entrada, com prazo de três dias úteis. Segundo o leiloeiro, apesar da entrada estipulada ser de 25% do valor, o comprador deve efetuar pagamento da entrada entre 30% e 50% do valor. O restante pode ser parcelado em até seis vezes.

Tentativas de venda

A Justiça já tentou vender o imóvel quatro vezes. Em maio de 2015, a área total da Braspérola foi oferecida por R$ 80,5 milhões em leilão judicial, que terminou sem propostas. Uma segunda etapa foi realizada em 12 de junho daquele ano, por um valor equivalente a 60% do primeiro: R$ 48,3 milhões. Mesmo assim, os lances ficaram abaixo do mínimo estabelecido.

Em novembro de 2017, um novo leilão foi feito. Na primeira fase, foram solicitados R$ 51,6 milhões, mas não houve lances. Em dezembro, o valor fixado foi de R$ 31 milhões, também sem sucesso.

O processo de falência corre na Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória. Entre os credores, há centenas de ex-funcionários. Os montantes devidos são valores como insalubridade e restos de rescisão de contratos que não foram pagos. Para pagar a dívida, o complexo fabril precisa ser vendido.