Guarda municipal é preso suspeito de matar a esposa na festa de casamento em SP

Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi morta a tiros pelo marido, um guarda municipal de Campinas (SP), durante a confraternização do próprio casamento, na noite de sábado (9) Reprodução

Uma mulher de 34 anos foi morta a tiros pelo marido durante a celebração do casamento deles, na noite deste sábado (9), em Campinas, interior de São Paulo, segundo a polícia. Nájylla Duenas Nascimento deixa três filhos.

O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, 55, foi preso em flagrante sob suspeita de feminicídio. A defesa informou que ele se apresentou espontaneamente à polícia e deve colaborar com as investigações.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Campinas lamentou a morte e afirmou, em nota, que a Corregedoria da corporação acompanha o caso e vai instaurar procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do agente.

A arma usada no crime pertence à GCM, a qual Marinho fazia parte desde a década de 1990. "A corporação colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil e permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários."

Segundo o boletim de ocorrência, o casal brigou durante a celebração do casamento, realizada na residência deles, chegando a luta corporal. Familiares e demais convidados tentaram contê-los e retiram as crianças do local.

Neste momento, de acordo com relatos, Marinho pegou a arma de fogo, agrediu a esposa e efetuou disparos para cima. Ele saiu do local, mas retornou pouco depois e atirou em Nájylla. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas constatou que ela já estava morta.