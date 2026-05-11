Esgoto na Guarderia: de quem é a culpa quando a contaminação vira rotina?

E onde entra o Estado? A falha na comunicação institucional é outro ponto crítico. A ausência de notificações claras e tempestivas à prefeitura, à secretaria de saúde e, principalmente, à população, revela um sistema desarticulado. Quem frequenta a praia tem o direito de saber os riscos aos quais está exposto. O silêncio institucional também adoece.





Outro ponto que precisa ser enfrentado com urgência é o modelo de monitoramento da qualidade da água. O sistema atual, baseado em coletas pontuais, é limitado e muitas vezes incapaz de refletir a realidade dinâmica da contaminação. Uma amostra coletada hoje pode não representar o que ocorre horas depois. Isso cria uma falsa sensação de segurança. Tecnologias já disponíveis permitem o monitoramento em tempo real por meio de sensores automáticos, capazes de detectar variações na qualidade da água de forma contínua, aumentando a precisão e permitindo respostas rápidas.





Há ainda um agravante que muitas vezes passa despercebido: as mudanças climáticas. O aumento das temperaturas da água acelera os processos biológicos, intensificando a decomposição da matéria orgânica presente no esgoto. Isso favorece a proliferação de microrganismos patogênicos e reduz os níveis de oxigênio dissolvido, agravando a degradação da qualidade da água.





Em períodos mais quentes, o risco sanitário se torna ainda maior ou seja, o problema deixa de ser pontual e passa a ser potencializado por um cenário climático cada vez mais extremo.





Estamos falando de saúde pública. Doenças como gastroenterites, hepatite A, infecções de pele e outros agravos podem ser contraídas em águas contaminadas. Não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de dignidade, de prevenção e de respeito à vida.





Enquanto não houver responsabilização clara, integração entre os órgãos e modernização dos sistemas de monitoramento, continuaremos enxugando gelo, ou pior, nadando nele.