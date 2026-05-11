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Marco Bravo

Esgoto na Guarderia: de quem é a culpa quando a contaminação vira rotina?

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 04:00

Públicado em 

11 mai 2026 às 04:00
Marco Bravo

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Marco Bravo

A cena se repete: água aparentemente limpa, sol convidativo, esportistas e banhistas ocupando a Praia da Guarderia… e, por baixo da superfície, um problema invisível e perigoso  o vazamento de esgoto. Quando a contaminação chega ao mar, não é fruto do acaso. É resultado direto de uma cadeia de responsabilidades que falhou em vários níveis.


O poder público municipal tem o dever legal de fiscalizar, monitorar e agir com rapidez diante de irregularidades. Quando não há fiscalização eficiente, abre-se espaço para ligações clandestinas, vazamentos e omissões que colocam em risco a saúde coletiva. A ausência de ação não é neutra, ela agrava o problema.


Do outro lado, há também a responsabilidade individual. O morador que não realiza a ligação adequada à rede de esgoto, mesmo tendo acesso a ela, contribui diretamente para a poluição hídrica. Não se trata apenas de descumprimento de norma, mas de um ato que impacta toda a coletividade  da qualidade da água à economia local, passando pelo turismo e pela saúde pública.

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E onde entra o Estado? A falha na comunicação institucional é outro ponto crítico. A ausência de notificações claras e tempestivas à prefeitura, à secretaria de saúde e, principalmente, à população, revela um sistema desarticulado. Quem frequenta a praia tem o direito de saber os riscos aos quais está exposto. O silêncio institucional também adoece.


Outro ponto que precisa ser enfrentado com urgência é o modelo de monitoramento da qualidade da água. O sistema atual, baseado em coletas pontuais, é limitado e muitas vezes incapaz de refletir a realidade dinâmica da contaminação. Uma amostra coletada hoje pode não representar o que ocorre horas depois. Isso cria uma falsa sensação de segurança. Tecnologias já disponíveis permitem o monitoramento em tempo real por meio de sensores automáticos, capazes de detectar variações na qualidade da água de forma contínua, aumentando a precisão e permitindo respostas rápidas.


Há ainda um agravante que muitas vezes passa despercebido: as mudanças climáticas. O aumento das temperaturas da água acelera os processos biológicos, intensificando a decomposição da matéria orgânica presente no esgoto. Isso favorece a proliferação de microrganismos patogênicos e reduz os níveis de oxigênio dissolvido, agravando a degradação da qualidade da água. 


Em períodos mais quentes, o risco sanitário se torna ainda maior  ou seja, o problema deixa de ser pontual e passa a ser potencializado por um cenário climático cada vez mais extremo.


Estamos falando de saúde pública. Doenças como gastroenterites, hepatite A, infecções de pele e outros agravos podem ser contraídas em águas contaminadas. Não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de dignidade, de prevenção e de respeito à vida.


Enquanto não houver responsabilização clara, integração entre os órgãos e modernização dos sistemas de monitoramento, continuaremos enxugando gelo, ou pior, nadando nele.

Indicação de leitura (poluição hídrica):

  1. Primavera Silenciosa – Rachel Carson Silent Spring 

  2. Water Pollution: Everything You Need to Know – Niki Walker Water Pollution Everything You Need to Know 

3. Introduction to Water Quality Modelling – K. J. Thomann Introduction to Water Quality Modelling

Marco Bravo

Biologo, mestre em Gestao Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da radio CBN Vitoria

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