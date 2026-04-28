Mancha na Guarderia tem causas ambientais e estruturais, diz estudo preliminar

A misteriosa mancha que apareceu na Praia da Guarderia, em Vitória, entre janeiro e março foi causada por uma série de fatores, que incluem questões ambientais combinadas a falhas na rede de drenagem e esgotamento. Essa mesma soma de problemas fez com que trechos do local fossem classificados como impróprios para banho, segundo estudo conduzido pelo grupo de trabalho criado para investigar o fenômeno que assustou banhistas.





De acordo com a Nota Técnica nº 01/2026, assinada por diversos órgãos e entidades, não é possível atribuir a origem da mancha a uma única causa. A avaliação aponta que o escurecimento da água está associado, principalmente, ao aumento temporário de nutrientes no mar — condição que favorece a proliferação de microalgas e outros organismos. Esse processo pode provocar alterações visuais, odor e até irritações na pele, sem necessariamente indicar o despejo direto de esgoto bruto.





Ainda assim, o estudo identifica falhas estruturais como parte importante do problema. Um dos principais pontos é o comprometimento temporário do sistema de “tempo seco” da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP), responsável por interceptar ligações irregulares de esgoto. Durante obras realizadas entre dezembro de 2025 e o início de fevereiro de 2026, o sistema ficou inoperante, o que pode ter permitido o lançamento de matéria orgânica e nutrientes diretamente na rede de drenagem que deságua na praia.





“Esse sistema tem a função de interceptar, em períodos sem chuva, contribuições irregulares de esgoto conectadas à rede de drenagem pluvial, direcionando-as para tratamento adequado. Com a redução dessa funcionalidade, parte desse aporte pode ter sido lançada diretamente na rede de drenagem que deságua na praia, aumentando a carga de matéria orgânica e nutrientes no ambiente costeiro”, descreve a nota.





Nesse período, também houve aumento do aporte de água subterrânea em razão do rebaixamento do lençol freático, o que contribuiu para a sobrecarga do sistema. Segundo o documento, há registros prévios indicando dificuldades operacionais, o que reforça a hipótese de que a estrutura já operava sob pressão antes mesmo do surgimento da mancha.