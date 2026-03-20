Análise em curso

Investigação sobre mancha no mar de Vitória ganha prazo para ter soluções

Durante o encontro da última quinta-feira (19), ficou definido que deverão ser apresentadas soluções estruturais para evitar o lançamento de águas pluviais em áreas frequentadas por banhistas

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:31

Grande mancha escura registrada entre a Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Fernando Phondolpo

A investigação sobre a mancha escura identificada no mar da Praia da Guarderia, em Vitória, ganhou prazo para avançar. Em reunião realizada na última quinta-feira (19), o grupo de trabalho que apura o caso definiu que soluções estruturais deverão ser apresentadas em até 45 dias. O objetivo é evitar o lançamento de águas pluviais em áreas frequentadas por banhistas, especialmente nas praias de Camburi, na região da Guarderia e na Ilha das Caieiras.

O encontro foi conduzido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF). A apuração envolve a mancha registrada nas imediações da Ilha do Frade e da Guarderia, além do funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais na região.

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Como parte da investigação, serão realizadas coletas de água ao longo de cinco semanas. As amostras passarão por análises laboratoriais para verificar a balneabilidade e identificar a presença de partículas sedimentares, principalmente na área da Guarderia.

A próxima reunião do grupo está marcada, inicialmente, para o dia 23 de abril. Na ocasião, serão apresentados os resultados e as comparações das coletas realizadas na região, para verificar as condições de balneabilidade, além de subsidiar novas ações voltadas à melhoria da qualidade ambiental marinha. Também serão discutidas propostas para reduzir o despejo de águas pluviais no mar.

O trabalho segue protocolos técnicos definidos por instituições especializadas, como o Conselho Regional de Biologia da 10ª Região, o Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA) do MPES e a Associação Brasileira de Oceanografia no Espírito Santo.

A investigação, no entanto, não se limita ao ponto onde a mancha foi identificada. A análise será ampliada para toda a Baía de Vitória e para as bacias hidrográficas da Região Metropolitana, com o objetivo de entender de forma mais abrangente os fatores que impactam a qualidade da água.

Além das ações imediatas, o grupo também prevê, em médio prazo, a realização de seminários para discutir melhorias no saneamento básico no Estado. A partir dos dados coletados e dos estudos técnicos, poderão ser adotadas medidas para responsabilização, caso sejam constatadas irregularidades.

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