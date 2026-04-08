TCES aponta lançamento de esgoto em praias de Vitória e notifica responsáveis





Por nota, a Cesan informou que, desde julho de 2025, em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e os municípios, iniciou um projeto que visa à fiscalização e ao incentivo à regularização das ligações de esgoto.





"Até o momento foram entregues cerca de 2.559 notificações e 255 imóveis realizaram a conexão. O projeto continua em andamento, com novas vistorias e notificações. Proprietários que não regularizarem podem sofrer penalidades administrativas e civis previstas em lei", afirma a Cesan.





Ainda no comunicado, a Cesan afirma que a fiscalização quanto à efetiva ligação dos imóveis à rede pública de esgotamento sanitário é de competência da Prefeitura de Vitória.



Já a Prefeitura de Vitória sustenta, também por meio de nota, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ampliou o monitoramento na região para investigar possíveis causas para a contaminação nas praias.

O Executivo municipal ressalta ainda que, "além da coleta rotineira às segundas-feiras, foram implementadas análises extraordinárias aos sábados, nos pontos 10 a 14, com expansão dos parâmetros microbiológicos e físico-químicos".

Em outro trecho da nota, a prefeitura afirma participar ativamente de Grupo de Trabalho (GT) coordenado pelo MPES. O Executivo diz que foram estabelecidas ações que representaram "avanço significativo na fiscalização ambiental da Capital".

A administração municipal cita ainda que o Canal de Camburi é afetado por cargas de poluição, como esgotos in natura, lixo urbano, resíduos industriais e fertilizantes oriundos do Rio Santa Maria da Vitória e de outros municípios. E lembra que esse material pode desaguar nas praias da Capital.

"É preciso ter em mente que a baía de Vitória é cercada por quatro municípios, razão pela qual a responsabilidade pela qualidade das águas é necessariamente compartilhada, exigindo ações e esforços conjuntos de todas as cidades banhadas, haja vista a abrangência metropolitana desse desafio", diz a nota da prefeitura.

A reportagem tenta contato com os representantes do Consórcio Revamp Ebaps. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.

A Prefeitura de Vitória e Cesan foram procuradas na tarde desta quarta-feira (8) para comentar a decisão do TCES.