Incêndio atinge galpão de oficina em bairro da Serra

fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra informou que uma equipe será acionada para realizar a verificação no local, a fim de apurar as condições de funcionamento do estabelecimento, incluindo a regularidade das licenças ambientais e demais exigências legais.



A pasta esclareceu ainda que, caso sejam constatadas irregularidades, serão adotadas as medidas cabíveis previstas em lei.





Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa do incêndio. Procurada, a