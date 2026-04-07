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Muito fogo

Incêndio atinge galpão de oficina em bairro da Serra

Chamas atingiram o estabelecimento comercial em São Geraldo e a fumaça foi vista de vários bairros, até mesmo da capital Vitória

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 17:34

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

07 abr 2026 às 17:34
Um incêndio atinge uma oficina no bairro São Geraldo, na Serra, na tarde desta terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e enviou equipes ao local. A ocorrência chamou atenção pela quantidade de fumaça, que pôde ser vista de vários bairros, inclusive da região da Mata da Praia, já em Vitória.
Incêndio no bairro São Geraldo, na Serra, registrado por morador da Mata da Praia, em Vitória
Incêndio no bairro São Geraldo, na Serra, registrado por morador da Mata da Praia, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo informações da apuração da TV Gazeta, três funcionários estavam na oficina no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. Um ônibus que estava dentro do estabelecimento para conserto também foi atingido pelas chamas e retirado às pressas.
O dono do estabelecimento, Sebastião de Matos, afirmou que o fogo pode ter começado durante um serviço em um caminhão. “Os funcionários estavam soldando. Pode ter sido uma faísca”, disse. Segundo ele, o incêndio teria começado no veículo e se espalhado rapidamente. “Conseguiram tirar o caminhão que estavam mexendo, e logo depois o fogo aumentou rapidinho”, relatou.
Moradores da região relataram preocupação com a situação e disseram que sentem cheiro de combustível com frequência. “De madrugada a gente sente cheiro de gasolina, cheiro de combustível. [...] Então nós estamos correndo risco direto aqui”, afirmou uma moradora em entrevista à TV Gazeta. 
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa do incêndio. Procurada, a fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra informou que uma equipe será acionada para realizar a verificação no local, a fim de apurar as condições de funcionamento do estabelecimento, incluindo a regularidade das licenças ambientais e demais exigências legais.

A pasta esclareceu ainda que, caso sejam constatadas irregularidades, serão adotadas as medidas cabíveis previstas em lei.


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