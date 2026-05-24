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O que se sabe sobre tiroteio perto da Casa Branca, que deixou duas pessoas feridas nos Estados Unidos

Uma pessoa teria atirado sem sucesso contra agentes do Serviço Secreto, que revidaram, disseram fontes das forças de segurança

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 21:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

23 mai 2026 às 21:32
Imagem BBC Brasil
Agentes revidaram a disparos, disseram fontes das forças de segurança Crédito: Getty Images
Um tiroteio perto da Casa Branca neste sábado (23/5) deixou duas pessoas feridas, incluindo um suspeito e um possível transeunte.
Por volta das 18h no horário local, uma pessoa teria atirado sem sucesso contra agentes do Serviço Secreto. Os agentes revidaram, disseram fontes das forças de segurança à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos.
O suspeito e possível transeunte ficaram feridos em tiroteio e foram levados ao hospital local. O possível atirador estaria em estado crítico, e o outro indivíduo, em estado grave.
Vários agentes do Serviço Secreto foram examinados no local, mas nenhum precisou de tratamento hospitalar.
Entre 15 e 30 tiros foram disparados durante o incidente, relataram as fontes à CBS News. O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que o Serviço Secreto está respondendo ao incidente.
Jornalistas na Casa Branca relataram ter ouvido uma sequência de tiros antes de serem levados para a sala de imprensa dentro do prédio. Fotos feitas no interior do edifício mostram jornalistas aglomerados perto das janelas.
Imagem BBC Brasil
Agentes revidaram aos disparos, disseram fontes à CBS News Crédito: Getty Images
Em um vídeo, Selina Wang, repórter da ABC News, pode ser vista se abaixando para se proteger ao ouvir tiros enquanto gravava um vídeo para as redes sociais.
"Pareciam dezenas de tiros", disse ela. "Mandaram que corrêssemos até a sala de coletiva de imprensa, onde estamos agora."
Emer McCarthy, repórter da BBC News, relatou que havia, a poucos quarteirões da Casa Branca, vários carros da polícia e equipes de imprensa reunidos, além de curiosos.
O lockdown na Casa Branca foi suspenso às 19h no horário local.
Ainda não houve manifestação do presidente Donald Trump, que estava na Casa Branca no momento do tiroteio.
O episódio ocorre apenas um mês depois de um atirador abrir fogo durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca.
No dia 27 de abril, Trump foi retirado de um jantar de gala, após um atirador identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, abrir fogo perto do local em Washington. O
Ele foi imobilizado por agentes próximos a uma escadaria que leva a um salão de baile, onde o jantar anual dos correspondentes da Casa Branca, que reunia centenas de jornalistas e figuras públicas, estava começando.
As autoridades disseram que ele portava várias armas e parece ter agido sozinho. Durante a troca de tiros, um agente federal foi atingido, mas foi salvo por seu colete à prova de balas.

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