Menino comemora fim da quimioterapia após ida ao Convento da Penha

A segunda-feira (6) foi um dia especial para a família de Bernardo Fernandes Rodrigues, de 7 anos. A data marcou a última sessão de quimioterapia do menino, que tratava uma leucemia diagnosticada em dezembro de 2023. Após agradecer pela recuperação no Convento da Penha, em Vila Velha, o retorno para casa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi celebrado com um buzinaço pelas ruas da cidade.

Bernardo Fernandes Rodrigues encerra quimioterapia e agradece no Convento da Penha Crédito: Reprodução/ Arquivo da família

A mãe, Paula Fernandes, contou que o filho realizava o tratamento no Hospital Infantil de Vitória e, a partir de agora, passará a fazer consultas de acompanhamento mensal. Bernardo, que é autista, também fez questão de visitar o convento para agradecer pela cura.

Ontem ele pediu para ir ao Convento, agradecer e levar uma foto. Ele se ajoelhou e fez uma oração. Sempre falei para ele se apegar e pedir à Nossa Senhora, que iria protegê-lo e que tudo daria certo Paula Fernandes - Mãe de Bernardo Fernandes Rodrigues