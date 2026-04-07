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Reajuste

Gás de cozinha fica R$ 10 mais caro em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo os revendedores,  o produto, que é derivado do petróleo, vem sendo afetado por conta do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 18:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 abr 2026 às 18:07
Gás de cozinha fica R$ 10 mais caro em Cachoeiro
Gás de cozinha fica R$ 10 mais caro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Filipe Vargas
O preço do gás de cozinha já começou a subir nas revendedoras de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O botijão já está, em média, R$ 10 mais caro em alguns revendedores e o aumento já impacta diretamente o orçamento das famílias. O produto, que é derivado do petróleo, vem sendo afetado por conta do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.
Segundo o dono de uma revendedora no município, Rudson Moulin, o reajuste tem mais de um fator. “O principal motivo é o aumento no combustível. O segundo é o leilão que a Petrobras promove, sem uma data específica, e a gente não sabe como esses valores são definidos. Isso também influencia nesse aumento de R$ 10”, explicou.
Dono de uma revendedora no município, Rudson Moulin
Dono de uma revendedora no município, Rudson Moulin, comentou sobre o aumento nos preços do gás Crédito: Filipe Vargas
O novo preço vale tanto para a retirada do botijão na revendedora quanto para a entrega em domicílio — o que pesa ainda mais no fim do mês. A aposentada Maria de Lourdes reclama do reajuste. “Eu acho um absurdo, porque o salário ainda é pouco. É R$ 10, mas pesa no bolso”, afirmou.
Aposentada Maria de Lourdes reclama do reajuste
Aposentada Maria de Lourdes reclama do reajuste no valor do botijão em Cachoeiro Crédito: Filipe Vargas
De acordo com o comerciante do setor Sérgio Ramiro, há uma defasagem em relação ao mercado internacional. “O gás de cozinha no mercado internacional está cerca de 20% mais caro do que no Brasil. Se não houver uma intervenção mais firme, teremos novos aumentos”, alertou.
Diante da alta dos combustíveis, o governo federal anunciou, nesta semana, um pacote de medidas para tentar conter os preços. Entre as ações estão a ajuda financeira para reduzir custos de importação do gás de cozinha e do diesel, além da retirada de impostos sobre o biodiesel e o querosene de aviação.
Para o revendedor Rudson Moulin, a iniciativa pode ajudar a conter novos reajustes. "O governo está com essa subvenção, deve segurar um pouco essa elevação e evitar aumentos maiores", avaliou.
O Espírito Santo também possui um auxílio chamado Vale Gás Capixaba, no valor de R$ 100, para atender famílias que se encontram em situação de extrema pobreza. Segundo a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), os reajustes não devem impactar o benefício.
Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul.

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