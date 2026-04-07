Corrida de rua muda o trânsito em Camburi no Dia de Nossa Senhora da Penha

Uma corrida de rua irá modificar o trânsito na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na próxima segunda-feira (13), feriado de Nossa Senhora da Penha. Conforme a Guarda Municipal, os bloqueios parciais já irão acontecer nas madrugadas de quinta (9), sexta (10) e sábado (11), entre Jardim Camburi e o Posto Shell, na Mata da Praia, para a montagem da estrutura do evento.
Quinta-feira (9)
A pista que segue em direção ao Centro de Vitória funcionará no sistema de mão e contramão, entre meia-noite e 4 horas. Já o sentido Jardim Camburi ficará fechado. O acesso à Avenida Adalberto Simão Nader e o restante do trecho da Dante Michelini estarão liberados no período.
Sexta-feira (10) e sábado (11)
Já na sexta (10) e no sábado (11), também entre meia-noite e 4h, duas faixas do sentido Jardim Camburi estarão liberadas para o fluxo de veículos. A área será sinalizada e a Guarda de Trânsito ficará no local, orientando os condutores.
Segunda-feira (13): dia da corrida
No dia da corrida, na segunda-feira (13), o sentido Centro terá apenas uma faixa reversível — com mão e contramão — entre Jardim Camburi e a Avenida Adalberto Simão Nader. A orientação da guarda é que os condutores que saem da Serra peguem a Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) e a Avenida Fernando Ferrari.
O trecho da Dante Michelini entre o píer de Iemanjá e o quiosque Repique, na Mata da Praia, será bloqueado nos dois sentidos, entre 4h e 8h. Somente a faixa da direita, no sentido Praia do Canto, estará liberada para o fluxo local. Os motoristas que querem seguir para a região continental de Vitória, saindo pela Avenida Saturnino de Brito e Ponte de Camburi, deverão se deslocar para dentro do bairro Jardim da Penha.
Rua de Lazer
Por ser feriado, a Rua de Lazer estará funcionando na segunda (13). Assim como aos domingos, o serviço estará disponível entre os quiosques 1 e 7 da Dante Michelini, sentido Jardim Camburi, e com o fluxo de veículos sendo desviado para o outro sentido — com mão e contramão.
A Guarda de Vitória reforçou para que os condutores utilizem a Reta da Penha, além da Avenida Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras, como opções de rota. Informou ainda que equipes estarão disponíveis na região para orientar condutores e auxiliar no fluxo de veículos.