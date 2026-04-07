Em Vitória

Corrida de rua muda o trânsito em Camburi no Dia de Nossa Senhora da Penha

A Avenida Dante Michelini terá bloqueios em diferentes pontos na segunda (13) para receber a "Corrida 100% Você"

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 17:55

Lucas Gaviorno

Avenida Dante Michelini recebeu sinalização
A Dante Michelini sofrerá alterações no trânsito para receber a Corrida 100% Você, na próxima segunda-feira (13) Crédito: Fernando Madeira
Uma corrida de rua irá modificar o trânsito na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na próxima segunda-feira (13), feriado de Nossa Senhora da Penha. Conforme a Guarda Municipal, os bloqueios parciais já irão acontecer nas madrugadas de quinta (9), sexta (10) e sábado (11), entre Jardim Camburi e o Posto Shell, na Mata da Praia, para a montagem da estrutura do evento.

Quinta-feira (9)

A pista que segue em direção ao Centro de Vitória funcionará no sistema de mão e contramão, entre meia-noite e 4 horas. Já o sentido Jardim Camburi ficará fechado. O acesso à Avenida Adalberto Simão Nader e o restante do trecho da Dante Michelini estarão liberados no período.

Sexta-feira (10) e sábado (11)

Já na sexta (10) e no sábado (11), também entre meia-noite e 4h, duas faixas do sentido Jardim Camburi estarão liberadas para o fluxo de veículos. A área será sinalizada e a Guarda de Trânsito ficará no local, orientando os condutores.

Segunda-feira (13): dia da corrida

No dia da corrida, na segunda-feira (13), o sentido Centro terá apenas uma faixa reversível — com mão e contramão — entre Jardim Camburi e a Avenida Adalberto Simão Nader. A orientação da guarda é que os condutores que saem da Serra peguem a Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) e a Avenida Fernando Ferrari.
O trecho da Dante Michelini entre o píer de Iemanjá e o quiosque Repique, na Mata da Praia, será bloqueado nos dois sentidos, entre 4h e 8h. Somente a faixa da direita, no sentido Praia do Canto, estará liberada para o fluxo local. Os motoristas que querem seguir para a região continental de Vitória, saindo pela Avenida Saturnino de Brito e Ponte de Camburi, deverão se deslocar para dentro do bairro Jardim da Penha.

Rua de Lazer

Por ser feriado, a Rua de Lazer estará funcionando na segunda (13). Assim como aos domingos, o serviço estará disponível entre os quiosques 1 e 7 da Dante Michelini, sentido Jardim Camburi, e com o fluxo de veículos sendo desviado para o outro sentido — com mão e contramão.
A Guarda de Vitória reforçou para que os condutores utilizem a Reta da Penha, além da Avenida Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras, como opções de rota. Informou ainda que equipes estarão disponíveis na região para orientar condutores e auxiliar no fluxo de veículos.

Veja Também

Incêndio atinge galpão de oficina em bairro da Serra

Iphan autoriza retomada de parte da revitalização de ruas no Centro de Vitória

Menino comemora fim da quimioterapia após ida ao Convento da Penha

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

