Iphan autoriza retomada de parte da revitalização de ruas no Centro de Vitória

Projeto de revitalização das Ruas Gama Rosa e Sete de Setembro, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

"Tem uma área da Sete de Setembro que vai ser categorizada em nível um. O que é nível um? As obras vão continuar com a presença de um arqueólogo. Tendo a identificação de algum vestígio arqueológico naquela região, você comunica e o arqueólogo vai e faz o trabalho de resgate. Isso para dar continuidade e velocidade a essas obras", afirma.

Em nota enviada para A Gazeta, a Prefeitura de Vitória afirma que o acompanhamento técnico na fase um contará com a presença de um arqueólogo qualificado durante a retirada de pavimento e a movimentação de solo, para garantir a identificação e proteção de eventuais achados de interesse arqueológico.

Gama Rosa segue sem obras

Para o segundo trecho da obra, com início previsto para agosto, compreendendo o restante da Rua Sete de Setembro (até a escadaria da Piedade) e toda a extensão da Rua Gama Rosa, o Iphan condicionou a liberação das intervenções à apresentação e aprovação de um projeto de acompanhamento arqueológico.

A prefeitura informa que já está elaborando a documentação necessária para ser protocolada nos próximos dias. Assim, espera garantir a continuidade do cronograma e a segurança do processo.

Obra embargada

O Iphan havia notificado o município em 20 de março, quando determinou o embargo imediato das obras de requalificação das ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, no Centro da Capital . As intervenções foram iniciadas no início do mês passado e preveem investimento de mais de R$ 10 milhões na troca do pavimento e na melhoria da iluminação e da drenagem.

A determinação de paralisar as obras foi motivada pela ausência da documentação necessária para a análise prévia de impactos ao patrimônio cultural, considerando que as intervenções ocorrem em área com bens protegidos e potencial ocorrência de achados arqueológicos.

Após a notificação, o Iphan realizou reunião com a prefeitura no dia 25 de março, quando foi solicitado o encaminhamento das documentações técnicas necessárias. O material foi apresentado na última quarta-feira (1º) e está em análise pelo instituto.

O Iphan informou que dialoga com o município para viabilizar a continuidade das obras de forma ágil e com o devido acompanhamento técnico. "A proteção do patrimônio cultural é dever comum da União, dos Estados e dos municípios, conforme a Constituição Federal", disse o instituto, em nota.

Questionada por A Gazeta sobre o não envio dos documentos, a Prefeitura de Vitória disse que obteve a licença municipal prévia para a requalificação em 2023. E considerou que a referida instrução normativa do Iphan — publicada em 2025 — se aplicaria apenas a empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, o que não é o caso da revitalização, uma vez que as intervenções previstas são de requalificação urbana, sem grandes escavações. Diante do posicionamento do instituto, o município afirma que atendeu o embargo e paralisou a obra.

Entenda as obras

Prevista para durar um ano, a obra começa no início do calçadão da Rua Sete de Setembro , na Praça Costa Pereira, e vai até a Praça Ubaldo Ramalhete. Após a conclusão dessa etapa, a intervenção prossegue pelo trecho até a Rua Coronel Monjardim. Depois, até a Rua Maria Saraiva.

Encerrada essa primeira fase, a intervenção passa para a Rua Gama Rosa, no trecho entre as ruas São Francisco e 13 de Maio. Posteriormente, até a interseção da Praça Ubaldo Ramalhete com as ruas 13 de Maio e Coutinho Mascarenhas.

A expectativa inicial da prefeitura era intervir por último na Praça Ubaldo Ramalhete, mas a Secretaria Municipal de Obras estuda antecipar os trabalhos no local, atendendo a pedidos de comerciantes.