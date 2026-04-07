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Obras liberadas

Iphan autoriza retomada de parte da revitalização de ruas no Centro de Vitória

Instituto permitiu que os trabalhos sejam retomados na Rua Sete de Setembro, com presença de arqueólogo, mas ainda avalia documentação referente à Gama Rosa

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 16:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 abr 2026 às 16:26
Projeto de revitalização das Ruas Gama Rosa e Sete no Centro de Vitória
Projeto de revitalização das Ruas Gama Rosa e Sete de Setembro, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) liberou a Prefeitura de Vitória a retomar parte das obras de requalificação de ruas no Centro, após ter embargado as intervenções no fim de março. O projeto de revitalização foi autorizado na Rua Sete de Setembro, mas segue suspenso na Gama Rosa, onde deve começar em agosto. A informação foi dada em primeira mão à CBN Vitória pelo superintendente do órgão no Espírito Santo, Joubert Jantorno Filho.
"Tem uma área da Sete de Setembro que vai ser categorizada em nível um. O que é nível um? As obras vão continuar com a presença de um arqueólogo. Tendo a identificação de algum vestígio arqueológico naquela região, você comunica e o arqueólogo vai e faz o trabalho de resgate. Isso para dar continuidade e velocidade a essas obras", afirma.

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Em nota enviada para A Gazeta, a Prefeitura de Vitória afirma que o acompanhamento técnico na fase um contará com a presença de um arqueólogo qualificado durante a retirada de pavimento e a movimentação de solo, para garantir a identificação e proteção de eventuais achados de interesse arqueológico.

Gama Rosa segue sem obras

Para o segundo trecho da obra, com início previsto para agosto, compreendendo o restante da Rua Sete de Setembro (até a escadaria da Piedade) e toda a extensão da Rua Gama Rosa, o Iphan condicionou a liberação das intervenções à apresentação e aprovação de um projeto de acompanhamento arqueológico.
A prefeitura informa que já está elaborando a documentação necessária para ser protocolada nos próximos dias. Assim, espera garantir a continuidade do cronograma e a segurança do processo.

Obra embargada

O Iphan havia notificado o município em 20 de março, quando determinou o embargo imediato das obras de requalificação das ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, no Centro da Capital. As intervenções foram iniciadas no início do mês passado e preveem investimento de mais de R$ 10 milhões na troca do pavimento e na melhoria da iluminação e da drenagem.
A determinação de paralisar as obras foi motivada pela ausência da documentação necessária para a análise prévia de impactos ao patrimônio cultural, considerando que as intervenções ocorrem em área com bens protegidos e potencial ocorrência de achados arqueológicos.
Após a notificação, o Iphan realizou reunião com a prefeitura no dia 25 de março, quando foi solicitado o encaminhamento das documentações técnicas necessárias. O material foi apresentado na última quarta-feira (1º) e está em análise pelo instituto.
O Iphan informou que dialoga com o município para viabilizar a continuidade das obras de forma ágil e com o devido acompanhamento técnico. "A proteção do patrimônio cultural é dever comum da União, dos Estados e dos municípios, conforme a Constituição Federal", disse o instituto, em nota.
Questionada por A Gazeta sobre o não envio dos documentos, a Prefeitura de Vitória disse que obteve a licença municipal prévia para a requalificação em 2023. E considerou que a referida instrução normativa do Iphan — publicada em 2025 — se aplicaria apenas a empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, o que não é o caso da revitalização, uma vez que as intervenções previstas são de requalificação urbana, sem grandes escavações. Diante do posicionamento do instituto, o município afirma que atendeu o embargo e paralisou a obra.

Entenda as obras

Prevista para durar um ano, a obra começa no início do calçadão da Rua Sete de Setembro, na Praça Costa Pereira, e vai até a Praça Ubaldo Ramalhete. Após a conclusão dessa etapa, a intervenção prossegue pelo trecho até a Rua Coronel Monjardim. Depois, até a Rua Maria Saraiva.
Encerrada essa primeira fase, a intervenção passa para a Rua Gama Rosa, no trecho entre as ruas São Francisco e 13 de Maio. Posteriormente, até a interseção da Praça Ubaldo Ramalhete com as ruas 13 de Maio e Coutinho Mascarenhas.
A expectativa inicial da prefeitura era intervir por último na Praça Ubaldo Ramalhete, mas a Secretaria Municipal de Obras estuda antecipar os trabalhos no local, atendendo a pedidos de comerciantes.
Mesmo com as intervenções, a fiação das ruas não será aterrada devido a um impasse entre a prefeitura e a EDP, o que incomodou moradores da região.

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