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Iphan manda parar obras de revitalização de ruas no Centro de Vitória

Órgão disse que prefeitura não havia enviado documentação necessária para análise prévia dos impactos ao patrimônio cultural da região

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 14:43

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 abr 2026 às 14:43
Projeto mostra como Ruas Gama Rosa e Sete de Setembro ficarão após reforma
Projeto mostra como Ruas Gama Rosa e Sete de Setembro ficarão após reforma Crédito: Prefeitura de Vitória
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) notificou a Prefeitura de Vitória, no dia 20 de março, e determinou o embargo imediato das obras de requalificação das ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, no Centro da Capital. As intervenções foram iniciadas no início do mês e preveem o investimento de mais de R$ 10 milhões na troca do pavimento e na melhoria da iluminação e da drenagem.
A determinação para paralisar as obras foi motivada pela ausência da documentação necessária para a análise prévia de impactos ao patrimônio cultural, considerando que as intervenções ocorrem em área com bens protegidos e com potencial ocorrência de achados arqueológicos.
Após a notificação, o Iphan realizou reunião com a prefeitura no dia 25 de março, quando foi solicitado o encaminhamento das documentações técnicas necessárias. Os documentos foram apresentados na quarta-feira (1º) e estão em análise pelo instituto.
O Iphan informou que dialoga com o município para viabilizar a continuidade das obras de forma ágil e com o devido acompanhamento técnico. "A proteção do patrimônio cultural é dever comum da União, dos Estados e dos municípios, conforme o artigo 23, inciso III, da Constituição Federal", informou o instituto em nota.
Questionada por A Gazeta sobre o não envio dos documentos, a Prefeitura de Vitória disse que obteve a licença municipal prévia para a requalificação em 2023, considerando que a referida instrução normativa do Iphan — publicada em 2025 — se aplicaria apenas a empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, o que não é o caso da revitalização, uma vez que as intervenções previstas são de requalificação urbana, sem grandes escavações. Diante do posicionamento do instituto, o município prontamente atendeu ao embargo e paralisou a obra.
"A administração municipal esclarece que, desde o dia 25 de março, mantém diálogo direto e técnico com o Iphan para regularizar a documentação referente às obras de revitalização nas ruas Gama Rosa e Sete de Setembro", informou em nota.
A expectativa é de que as obras sejam retomadas no início da próxima semana, sem prejuízos para o cronograma.

Entenda as obras

Prevista para durar um ano, a obra começa no início do calçadão da Rua Sete de Setembro, na Praça Costa Pereira, e vai até a Praça Ubaldo Ramalhete. Após a conclusão dessa etapa, a intervenção prossegue pelo trecho até a Rua Coronel Monjardim. Depois, até a Rua Maria Saraiva.
Encerrada essa primeira fase, a intervenção passa para a Rua Gama Rosa, no trecho entre a Rua São Francisco e a Rua 13 de Maio. Posteriormente, até a interseção da Praça Ubaldo Ramalhete com as Ruas 13 de Maio e Coutinho Mascarenhas.
A expectativa inicial da prefeitura era intervir por último na Praça Ubaldo Ramalhete, mas a Secretaria Municipal de Obras estuda antecipar os trabalhos no local, atendendo a pedidos de comerciantes.
Mesmo com as intervenções, a fiação das ruas não será aterrada devido a um impasse entre a prefeitura e a EDP, o que incomodou moradores da região.

Projeto mostra como Ruas Gama Rosa e Sete de Setembro ficarão após reforma

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