  • Início
  • Futebol
  • Botafogo anuncia técnico Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge
Futebol

Botafogo anuncia técnico Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge

O clube fez o anúncio nesta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 16:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 abr 2026 às 16:23
Franclim Carvalho foi auxiliar do Botafogo em 2024
Franclim Carvalho foi auxiliar do Botafogo em 2024 Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (2) a contratação do técnico Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge. O comandante de 39 anos assinou até o final de 2027 e é aguardado no Rio de Janeiro. Junto ao profissional, chegam os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.
Será o segundo trabalho no português como técnico. Ele tem uma passagem pelo Belenenses em 2022. Na ocasião, foram 18 jogos, com três vitórias, seis empates e nove derrotas. Ele integrou a comissão de Artur Jorge no Botafogo nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores de 2024. Ele também foi auxiliar no Al-Rayyan e no Braga.
Franclim, inclusive, comandou o clube carioca na vitória contra o Corinthians pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Na ocasião, Artur Jorge cumpriu suspensão. O Botafogo joga neste sábado, às 21h (de Brasília), contra o Vasco, pelo Brasileiro. O time é o 12º colocado, com nove pontos.

