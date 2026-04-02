Geovani Silva estampa bandeirão e faz surpresa para torcida capixaba do Vasco

Ídolo do Vasco, Geovani Silva estampa primeiro bandeirão de torcida capixaba Crédito: Torcida Ao Vasco Tudo

Existem muitas formas de homenagear um ídolo, e no futebol uma delas é eternizando os craques em bandeiras. E foi justamente isso que a torcida 'Ao Vasco Tudo', de Ilha das Flores, em Vila Velha, fez. O grupo escolheu o ex-jogador capixaba Geovani Silva, um dos grandes nomes da história do Cruz-maltino, para estampar o primeiro bandeirão da torcida.

O sonho do grupo era conseguir entregar a camisa da torcida para o Geovani, e que o ex-jogador assinasse a bandeira. Foi a partir disso que, em uma reportagem da TV Gazeta, o contato entre torcedores e o ídolo aconteceu. Mesmo com dificuldades para andar, o Pequeno Príncipe foi até o bar em que os torcedores se reúnem e fez a alegria dos vascaínos.

Ídolo do Vasco, Geovani Silva estampa primeiro bandeirão de torcida capixaba Crédito: Torcida Ao Vasco Tudo

"Não é um ídolo só do Vasco, mas do futebol nacional, internacional... Ele levou o nome do futebol capixaba para o mundo, e nós estamos muito felizes e gratos. Essa homenagem é prestada a você, mas quem ganha o presente somos nós, vascaínos", disse Murilo Coutinho, integrante da diretoria da Torcida, após o encontro.

Em resposta, Geovani não escondeu a satisfação de ter feito parte deste momento e agradeceu o carinho da torcida Ao Vasco Tudo. "Fico feliz, me emociono. Eu que tenho passado tantas dificuldades, mas estou melhorando. Fico feliz de ser homenageado. Essa bandeira linda, essa camisa bonita, muito linda. E tenho uma honra de poder ter vestido essa camisa por tanto tempo", disse o ídolo vascaíno à TV Gazeta.