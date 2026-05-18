'Tempo está se esgotando': a nova ameaça de Trump ao Irã em meio às negociações paralisadas

Trump classificou a contra-oferta do Irã às propostas dos EUA para acabar com a guerra de “lixo” Crédito: Reuters

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou o Irã de que “o tempo está se esgotando”, já que as negociações para acabar com a guerra estão paralisadas.

"É melhor eles se mexerem, RÁPIDO, ou não restará nada deles", escreveu em sua plataforma Truth Social. "É PRECISO AGIR RAPIDAMENTE!"

A mensagem foi divulgada enquanto o presidente falava com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no domingo (17/05), informou o Times of Israel, citando o gabinete de Netanyahu.

A imprensa iraniana, por sua vez, noticiou que os EUA não fizeram quaisquer concessões concretas em resposta às últimas propostas de Teerã para encerrar o conflito.

A falta de compromisso de Washington estaria provocando um “impasse nas negociações”, informou a agência de notícias semioficial Mehr.

A mensagem de Trump traz ecos da sua recente ameaça de que uma “civilização inteira” morreria a menos que o Irã concordasse com um acordo para acabar com a guerra, pouco antes do anúncio do cessar-fogo no início de abril.

No começo desta semana, o presidente alertou que a trégua estava "respirando por aparelhos", após rejeitar as exigências de Teerã, classificando-as como "totalmente inaceitáveis".

Esmail Baghaei, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, insistiu que as propostas iranianas são "responsáveis" e "generosas".

Segundo a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim, as propostas incluíam o fim imediato da guerra em todas as frentes — uma referência aos contínuos ataques israelenses contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano —, a suspensão do bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos e garantias de que não haveria novos ataques contra o Irã.

Também incluíam, segundo relatos, a exigência de compensação pelos danos causados pela guerra e uma ênfase na soberania iraniana sobre o estreito de Ormuz.

A agência de notícias semioficial Fars informou, no domingo, que Washington havia estabelecido cinco condições em resposta à proposta de Teerã.

Entre elas, estariam a exigência de que o Irã mantivesse apenas uma instalação nuclear em operação e transferisse seu estoque de urânio altamente enriquecido para os EUA.

Trump sugeriu na sexta-feira que aceitaria uma suspensão de 20 anos do programa nuclear do Irã — um dos principais pontos de discórdia entre os dois países —, no que pareceu confirmar uma mudança de sua posição original, que era a exigência de seu encerramento total.

Forças israelenses e americanas iniciaram ataques aéreos em larga escala contra o Irã em 28 de fevereiro. O cessar-fogo destinado a facilitar as negociações tem sido, em grande medida, respeitado, apesar de trocas ocasionais de disparos.

O Irã também continuou controlando o estreito de Ormuz, fechando efetivamente a rota pela qual circulam cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo.

A medida, que o Irã disse ser uma retaliação aos ataques dos EUA e de Israel, fez com que os preços do petróleo subissem globalmente.

Os EUA, por sua vez, têm mantido um bloqueio aos portos iranianos para pressionar Teerã a aceitar seus termos.

O Paquistão tem desempenhado o papel de mediador entre os EUA e o Irã, mas ambos os lados ainda parecem estar distantes de um acordo.