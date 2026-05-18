Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Mundo
  • 'Tempo está se esgotando': a nova ameaça de Trump ao Irã em meio às negociações paralisadas
Mundo

'Tempo está se esgotando': a nova ameaça de Trump ao Irã em meio às negociações paralisadas

A imprensa iraniana relata que os EUA não fizeram concessões concretas em resposta às últimas propostas de Teerã.

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 06:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

18 mai 2026 às 06:32
Imagem BBC Brasil
Trump classificou a contra-oferta do Irã às propostas dos EUA para acabar com a guerra de “lixo” Crédito: Reuters
O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou o Irã de que “o tempo está se esgotando”, já que as negociações para acabar com a guerra estão paralisadas.
"É melhor eles se mexerem, RÁPIDO, ou não restará nada deles", escreveu em sua plataforma Truth Social. "É PRECISO AGIR RAPIDAMENTE!"
A mensagem foi divulgada enquanto o presidente falava com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no domingo (17/05), informou o Times of Israel, citando o gabinete de Netanyahu.
A imprensa iraniana, por sua vez, noticiou que os EUA não fizeram quaisquer concessões concretas em resposta às últimas propostas de Teerã para encerrar o conflito.
A falta de compromisso de Washington estaria provocando um “impasse nas negociações”, informou a agência de notícias semioficial Mehr.
A mensagem de Trump traz ecos da sua recente ameaça de que uma “civilização inteira” morreria a menos que o Irã concordasse com um acordo para acabar com a guerra, pouco antes do anúncio do cessar-fogo no início de abril.
No começo desta semana, o presidente alertou que a trégua estava "respirando por aparelhos", após rejeitar as exigências de Teerã, classificando-as como "totalmente inaceitáveis".
Esmail Baghaei, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, insistiu que as propostas iranianas são "responsáveis" e "generosas".
Segundo a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim, as propostas incluíam o fim imediato da guerra em todas as frentes — uma referência aos contínuos ataques israelenses contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano —, a suspensão do bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos e garantias de que não haveria novos ataques contra o Irã.
Também incluíam, segundo relatos, a exigência de compensação pelos danos causados pela guerra e uma ênfase na soberania iraniana sobre o estreito de Ormuz.
A agência de notícias semioficial Fars informou, no domingo, que Washington havia estabelecido cinco condições em resposta à proposta de Teerã.
Entre elas, estariam a exigência de que o Irã mantivesse apenas uma instalação nuclear em operação e transferisse seu estoque de urânio altamente enriquecido para os EUA.
Trump sugeriu na sexta-feira que aceitaria uma suspensão de 20 anos do programa nuclear do Irã — um dos principais pontos de discórdia entre os dois países —, no que pareceu confirmar uma mudança de sua posição original, que era a exigência de seu encerramento total.
Forças israelenses e americanas iniciaram ataques aéreos em larga escala contra o Irã em 28 de fevereiro. O cessar-fogo destinado a facilitar as negociações tem sido, em grande medida, respeitado, apesar de trocas ocasionais de disparos.
O Irã também continuou controlando o estreito de Ormuz, fechando efetivamente a rota pela qual circulam cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo.
A medida, que o Irã disse ser uma retaliação aos ataques dos EUA e de Israel, fez com que os preços do petróleo subissem globalmente.
Os EUA, por sua vez, têm mantido um bloqueio aos portos iranianos para pressionar Teerã a aceitar seus termos.
O Paquistão tem desempenhado o papel de mediador entre os EUA e o Irã, mas ambos os lados ainda parecem estar distantes de um acordo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/05/2026
Trabalhador rural sofre infarto, tem parada cardíaca e é socorrido de helicóptero em Viana
Helicóptero do Notaer leva medicamento e salva trabalhador após infarto no ES
Imagem BBC Brasil
Por que um veterano das Guerras Napoleônicas tem sido invocado para compreender a Guerra do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados