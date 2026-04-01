Ecovias pede estudo para aumentar velocidade máxima na BR 101 no ES

Velocidade máxima no Contorno do Mestre Álvaro pode ser ampliada Crédito: Fernando Madeira

A informação foi dada pelo diretor-superintendente da concessionária, Roberto Amorim Junior, durante o evento Conexões, promovido pela Ecovias Capixaba em parceria com a Rede Gazeta, na manhã de terça-feira (31).

"Entramos com um pedido de realizar estudos não só no contorno, mas em toda a BR, de reclassificação dessa velocidade, onde for possível", destacou.

A discussão começou após a concessionária assumir a administração do Contorno do Mestre Álvaro , em novembro do ano passado. Como a nova rodovia é de concreto e conta com longas retas, a empresa começou a receber pedidos de motoristas sobre a possibilidade de aumentar a velocidade máxima no trecho.

Segundo o diretor-presidente da Ecovias, a principal preocupação é em relação à fauna local e à segurança em caso de colisões.

"Quando a via é projetada, a estrutura considera uma velocidade de projeto. Via de regra, é 80 km/h, pela classificação dela. Não quer dizer que tem que ser assim o resto da vida. Segundo, ali tem uma questão com animais silvestres. Então, quanto maior a velocidade da via, há percepção de alguns estudos que mostram que pode aumentar atropelamento de fauna", explicou.

Diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Junior, durante evento na Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada

Caso a reclassificação das velocidades seja aprovada, a Ecovias terá que melhorar os dispositivos de segurança da rodovia.