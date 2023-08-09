Preço alto pedido por área da Braspérola deve afastar compradores

O valor inicial para compra da área da Braspérola, R$ 87,3 milhões,
foi considerado alto pelos empresários do mercado imobiliário. Na visão deles, vai ser muito difícil que a Justiça, que é responsável pela massa falida, consiga efetuar a venda e pagar parte das dívidas deixadas pela empresa, que fechou em 2001 e teve a falência decretada em 2005. Os envelopes com as propostas, caso apareçam, serão abertos em 16 de agosto. Se aparecerem, será uma surpresa.
Muito embora a área seja grande - são 435 mil m² - e muito bem localizada - às margens da 101, no limite entre as cidades de Cariacica e Viana -, o mercado achou salgado. O ponto fundamental é que, da área total, 200 mil m² são de vegetação nativa, ou seja, não pode mexer. Portanto, o valor do metro quadrado útil do lance inicial ficou em R$ 371,48. Para quem entende, o mais próximo da realidade seria algo perto de R$ 100 o metro quadrado útil, ou seja, R$ 23,5 milhões. "Estão cobrando preço de terra pronta para a construção (terraplanagem executada), está longe de ser o caso", argumenta um importante empresário do setor.
O histórico de leilões da área da Braspérola, já foram quatro, mostra que há problemas. Em maio de 2015, a avaliação ficou em R$ 80,5 milhões e não apareceram interessados. No mesmo ano, em 12 de junho, uma nova tentativa, com o ativo precificado em R$ 48,3 milhões, e nada de venda. Em 2017, a preços menores - R$ 51,6 milhões e R$ 31 milhões -, duas novas tentativas sem sucesso. Caso o leilão de agora não dê certo, um novo está marcado para 31 de agosto, com lance inicial de R$ 43,6 milhões.