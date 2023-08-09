Preço alto pedido por área da Braspérola deve afastar compradores

Muito embora a área seja grande - são 435 mil m² - e muito bem localizada - às margens da 101, no limite entre as cidades de Cariacica e Viana -, o mercado achou salgado. O ponto fundamental é que, da área total, 200 mil m² são de vegetação nativa, ou seja, não pode mexer. Portanto, o valor do metro quadrado útil do lance inicial ficou em R$ 371,48. Para quem entende, o mais próximo da realidade seria algo perto de R$ 100 o metro quadrado útil, ou seja, R$ 23,5 milhões. "Estão cobrando preço de terra pronta para a construção (terraplanagem executada), está longe de ser o caso", argumenta um importante empresário do setor.