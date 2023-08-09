Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado imobiliário

Preço alto pedido por área da Braspérola deve afastar compradores

O valor inicial para compra da área da Braspérola é de R$ 87,3 milhões. Os envelopes com as propostas, caso apareçam, serão abertos em 16 de agosto

Públicado em 

09 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Braspérola; fábrica; leilão
Área da Braspélora, em Cariacica Crédito: Divulgação/Colodete Leilões
O valor inicial para compra da área da Braspérola, R$ 87,3 milhões, foi considerado alto pelos empresários do mercado imobiliário. Na visão deles, vai ser muito difícil que a Justiça, que é responsável pela massa falida, consiga efetuar a venda e pagar parte das dívidas deixadas pela empresa, que fechou em 2001 e teve a falência decretada em 2005. Os envelopes com as propostas, caso apareçam, serão abertos em 16 de agosto. Se aparecerem, será uma surpresa.   
Muito embora a área seja grande - são 435 mil m² - e muito bem localizada - às margens da 101, no limite entre as cidades de Cariacica e Viana -, o mercado achou salgado. O ponto fundamental é que, da área total, 200 mil m² são de vegetação nativa, ou seja, não pode mexer. Portanto, o valor do metro quadrado útil do lance inicial ficou em R$ 371,48. Para quem entende, o mais próximo da realidade seria algo perto de R$ 100 o metro quadrado útil, ou seja, R$ 23,5 milhões. "Estão cobrando preço de terra pronta para a construção (terraplanagem executada), está longe de ser o caso", argumenta um importante empresário do setor.
O histórico de leilões da área da Braspérola, já foram quatro, mostra que há problemas. Em maio de 2015, a avaliação ficou em R$ 80,5 milhões e não apareceram interessados. No mesmo ano, em 12 de junho, uma nova tentativa, com o ativo precificado em R$ 48,3 milhões, e nada de venda. Em 2017, a preços menores - R$ 51,6 milhões e R$ 31 milhões -, duas novas tentativas sem sucesso. Caso o leilão de agora não dê certo, um novo está marcado para 31 de agosto, com lance inicial de R$ 43,6 milhões.

Veja Também

Vports fecha novo acordo e movimento do Porto de Vitória deve crescer 10%

Natan é a primeira grande tacada do Porto Vitória, clube de Maely Coelho

"Temos um grave problema de produtividade", diz nova conselheira do Bandes

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Economia espírito santo Viana Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta
Imagem de destaque
Capixaba Stênio Garcia fala sobre crise financeira e admite erros na vida
Imagem de destaque
A primeira agenda de Pazolini após renunciar ao mandato de prefeito de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados