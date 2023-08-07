Braspérola: fábrica de linho que já foi a maior do país vai a leilão no ES

A fábrica da Braspérola fechou as portas em 2001 e a falência foi decretada quatro anos depois Crédito: Divulgação/Colodete Leilões

A antiga fábrica da Braspérola, localizada na BR 262 , em Cariacica , irá mais uma vez a leilão. Referência nacional na produção de linho, a empresa teve a falência decretada há quase 20 anos, e os bens que compõem a massa falida estão sendo leiloados. O valor inicial do lance foi estipulado em R$ 87,3 milhões, e as propostas vão ser abertas no próximo dia 16. O complexo fabril tem uma área de pouco mais de 435 mil metros quadrados, incluindo a área de vegetação nativa (mais de 200 mil m²) que integra uma reserva legal.

Os interessados já podem fazer lances, diretamente no site Colodete Leilões . As propostas vão ser abertas na quarta-feira da semana que vem, a partir das 14 horas. Caso a negociação não tenha resultados, será realizada um novo leilão, no dia 31 de agosto, com lance inicial pela metade do valor atual — R$ 43,6 milhões.

A Justiça já tentou vender o imóvel quatro vezes. Em maio de 2015, a área total da Braspérola foi oferecida por R$ 80,5 milhões em leilão judicial, que terminou sem propostas. Uma segunda etapa foi realizada em 12 de junho daquele ano, por um valor equivalente a 60% do primeiro: R$ 48,3 milhões. Mesmo assim, os lances ficaram abaixo do mínimo estabelecido.

Em novembro de 2017, um novo leilão foi feito. Na primeira fase, foram solicitados R$ 51,6 milhões, mas não houve lances. Em dezembro, o valor fixado foi de R$ 31 milhões, também sem sucesso.

A área leiloada inclui uma área de mais de 200 mil metros quadrados de reserva legal Crédito: Divulgação/Colodete Leilões

Conforme registros da época do primeiro leilão, a Braspérola foi uma empresa ícone na produção de linho no mundo e exportava seus produtos principalmente para a França. Contudo, no final da década de 1990 e começo dos anos 2000, por problemas financeiros, o complexo de Cariacica, que produzia linho fino, foi fechado. Em 2001, a empresa fechou as portas e dispensou 670 funcionários. Em 2005, a falência foi decretada pela Justiça.

O processo de falência corre na Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória. Entre os credores, há centenas de ex-funcionários. Os montantes devidos são valores como insalubridade e restos de rescisão de contratos que não foram pagos. Para pagar a dívida, o complexo fabril precisa ser vendido.

Além da fábrica, a massa falida da Braspérola tem um apartamento de 92 metros quadrados, no edifício Prince Apart Hotel, em Santa Lúcia, Vitória, que vai a leilão. O lance inicial é de R$ 245 mil e as propostas também vão ser abertas no próximo dia 16.