Protesto de ex-funcionários da Braspérola bloqueia uma faixa da BR 101 em Viana

Protesto de ex-funcionários da Braspérola interrompeu faixa da BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

Um protesto de ex-funcionários da Braspérola bloqueou uma faixa da BR 101 , na altura do quilômetro 297, em Viana , em frente ao antigo terreno da empresa. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, onde cerca de 30 manifestantes, segundo a corporação, ocuparam uma das duas pistas. A rodovia foi liberada às 11h30 e o protesto foi finalizado.

Segundo o ex-funcionário da Braspérola, João Moreira, eles reivindicavam o pagamento de dívidas trabalhistas, como rescisão de contratos e adicionais de insalubridade. "Nossa reivindicação é que o nosso protesto chegue até as autoridades para que eles resolvam a situação do direito trabalhista, que está há 20 anos na Justiça. A gente nunca obteve êxito, só propostas e mais nada", disse.

O protesto teve início às 9h30 e, segundo João Moreira, não possuía prazo para ser finalizado. A intenção dos manifestantes era também interromper uma das pistas no sentido Vitória, o que não chegou a acontecer. A PRF informou que viaturas estivarem no local e negociaram com os manifestantes a liberação da rodovia, que aconteceu às 11h30. Não houve desvio no trecho e o protesto foi finalizado.

FALÊNCIA E DÍVIDAS

A Braspérola foi uma empresa ícone na produção de linho no mundo e exportava seus produtos principalmente para a França. Contudo, no final da década de 1990 e começo dos anos 2000, por problemas financeiros, o complexo de Cariacica, que produzia linho fino, foi fechado. Em 2001, a empresa fechou as portas e dispensou 670 funcionários. Em 2005, a falência foi decretada pela Justiça.

são cerca de 1.700 ex-funcionários e aproximadamente R$ 5 milhões em dívidas. Os montantes devidos são valores como insalubridade e restos de rescisão de contratos que não foram pagos. O processo de falência corre na Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória. Uma lista com o nome dos credores foi divulgada pela Justiça em dezembro de 2017 . Só de credores trabalhistas,. Os montantes devidos são valores como insalubridade e restos de rescisão de contratos que não foram pagos.