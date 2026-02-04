Acidente na Rodovia do Sol deixa motoristas feridos em Piúma

Dois motoristas ficaram feridos após colisão entre um Fiat Strada e um Renault Kwid na Rodovia do Sol (ES 060), em Piúma, Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 21 horas de terça-feira (3), e o Kiwd acabou capotando. Os dois condutores foram socorridos por equipes de resgate do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para hospitais.