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Trevo da BR 393

Carreta carregada com chapas de granito tomba em Cachoeiro

Acidente aconteceu no bairro Aeroporto, na madrugada deste sábado (28). Durante a manhã, o veículo e parte da carga seguiam no local

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:03

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 ago 2021 às 11:03
Carreta carregada com chapas de granito tomba em Cachoeiro
Carreta carregada com chapas de granito tomba em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros / Divulgação
Uma carreta carregada com chapas de granito tombou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (28). O acidente aconteceu no trevo da BR 393, no bairro Aeroporto.
 Na manhã deste sábado (28), o veículo e parte da carga seguiam no local e uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve na região para fazer a limpeza da pista, já que o tombamento do veículo causou derramamento de óleo.
Carreta carregada com chapas de granito tomba em Cachoeiro
Carreta carregada com chapas de granito tomba em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros / Divulgação
De acordo com informações dos Bombeiros, o motorista não foi encontrado no local. As causas do acidente não foram informadas. 
*Com informações de Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul  

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