Carreta carregada com chapas de granito tomba em Cachoeiro

Uma carreta carregada com chapas de granito tombou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (28). O acidente aconteceu no trevo da BR 393, no bairro Aeroporto.
Na manhã deste sábado (28), o veículo e parte da carga seguiam no local e uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve na região para fazer a limpeza da pista, já que o tombamento do veículo causou derramamento de óleo.
De acordo com informações dos Bombeiros, o motorista não foi encontrado no local. As causas do acidente não foram informadas.
*Com informações de Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul