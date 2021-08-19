Acidente em Cachoeiro: vídeo mostra carro sendo arrastado por caminhão

Imagens registradas por câmeras de segurança de uma empresa às margens da BR 482, conhecida como rodovia Cachoeiro x Safra, mostra o momento do acidente entre um caminhão-baú e um carro de passeio na tarde desta quinta-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um homem e uma mulher, que estavam no Ford Ka Sedan, morreram no local. Um idoso, que também estava no veículo e chegou a ser socorrido, morreu após dar entrada no hospital.
A batida aconteceu na altura do bairro União, por volta das 13h15. O vídeo mostra o carro saindo do pátio de uma empresa às margens da BR 482 e, no momento em que acessa a rodovia, o veículo é atingido e arrastado por um caminhão-baú — que estava carregado com verduras e seguia no sentido Cachoeiro x Safra.
No caminhão-baú estavam um ajudante e o motorista de 31 anos, que não quis conceder entrevista, mas disse à reportagem que tentou desviar do carro e não conseguiu. Eles não se feriram.
Com o impacto da batida, morreram três pessoas que estavam no carro. Uma mulher identificada como Dorcas Batista Brandão, de 59 anos, e um homem, Izamith Marvila Cassimiro, de 58, morreram no local do acidente, e Sebastião Luiz Togneri, de 67 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu após dar entrada na unidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas, que ficaram presas às ferragens.
Houve congestionamento no trecho da rodovia porque a pista precisou ser interditada para a retirada dos corpos, mas a via foi liberada por volta de 15h30. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Atualização
19/08/2021 - 5:43
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou que a pessoa socorrida para o hospital, que também estava no carro de passeio, morreu após dar entrada na unidade. A PM também revelou a identificação da vítima. As informações foram atualizadas no texto.