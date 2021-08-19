Acidente em Cachoeiro: vídeo mostra carro sendo arrastado por caminhão

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A batida aconteceu na altura do bairro União, por volta das 13h15. O vídeo mostra o carro saindo do pátio de uma empresa às margens da BR 482 e, no momento em que acessa a rodovia, o veículo é atingido e arrastado por um caminhão-baú — que estava carregado com verduras e seguia no sentido Cachoeiro x Safra.