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Bandidos foram presos

Motorista de aplicativo é rendido por assaltantes e tem carro roubado na Serra

Vítima foi obrigada a dirigir até a estrada do Sítio Histórico de Queimados, na região de Serra Sede, onde foi abandonada pelos criminosos

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 12:13

Publicado em 

19 ago 2021 às 12:13
Motorista de aplicativo foi rendido por assaltantes e abandonado na estrada de sítio
Motorista de aplicativo foi rendido por assaltantes e abandonado na estrada do Sítio Histórico de Queimados Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista de aplicativo teve o carro roubado na noite desta quarta-feira (18) após ser rendido por três assaltantes na Serra. Os homens embarcaram no bairro Cascata e anunciaram o assalto. A vítima foi obrigada a dirigir até a estrada do Sítio Histórico de Queimados, na região de Serra Sede, onde foi abandonada pelos criminosos, que levaram o carro.
O homem conseguiu pedir ajuda e acionou a Polícia Militar. Posteriormente, os criminosos foram localizados com o carro no bairro Divinópolis. No veículo estavam dois homens, um de 23 e outro de 26 anos, e uma adolescente de 16 anos.
Os dois homens foram autuados por roubo e corrupção de menores. A adolescente não foi reconhecida pelo motorista de aplicativo e acabou liberada. O motorista contou aos policiais que havia um terceiro criminoso, mas ele não foi localizado pelos policiais militares.
O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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