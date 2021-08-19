Motorista de aplicativo é rendido por assaltantes e tem carro roubado na Serra

Motorista de aplicativo foi rendido por assaltantes e abandonado na estrada do Sítio Histórico de Queimados

Os dois homens foram autuados por roubo e corrupção de menores. A adolescente não foi reconhecida pelo motorista de aplicativo e acabou liberada. O motorista contou aos policiais que havia um terceiro criminoso, mas ele não foi localizado pelos policiais militares.