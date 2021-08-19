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Entre carro e caminhão

Acidente interdita parcialmente a BR 101 na Serra

A colisão aconteceu no km 254, na altura do bairro Belvedere, e bloqueou o trânsito de veículos no sentido norte

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 06:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2021 às 06:21
Trecho da BR 101 na Serra: novo eixo econômico após inauguração do Contorno do Mestre Álvaro
Trecho da BR 101 na Serra Crédito: AP@Everton Nunes
Um acidente entre carro e caminhão interditou parcialmente a BR 101 na Serra. A colisão aconteceu no km 254, na altura do bairro Belvedere, e bloqueou o trânsito de veículos no sentido norte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Por volta das 6h50, o trânsito foi totalmente liberado, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
O Corpo de Bombeiros também deu informações sobre a ocorrência. Disse que a colisão aconteceu próximo ao posto da PRF e que havia uma vítima no local. Não foi informado o estado de saúde dela. Informou ainda que o trânsito estava prejudicado na região e que equipes da Eco101 prestavam suporte.

Atualização

19/08/2021 - 7:05
Após a publicação da reportagem, a PRF informou que o trânsito foi liberado por volta das 6h50. O texto foi atualizado. 

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