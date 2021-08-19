Acidente interdita parcialmente a BR 101 na Serra

Um acidente entre carro e caminhão interditou parcialmente a BR 101 na Serra. A colisão aconteceu no km 254, na altura do bairro Belvedere, e bloqueou o trânsito de veículos no sentido norte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Por volta das 6h50, o trânsito foi totalmente liberado, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O Corpo de Bombeiros também deu informações sobre a ocorrência. Disse que a colisão aconteceu próximo ao posto da PRF e que havia uma vítima no local. Não foi informado o estado de saúde dela. Informou ainda que o trânsito estava prejudicado na região e que equipes da Eco101 prestavam suporte.
Atualização
19/08/2021 - 7:05
Após a publicação da reportagem, a PRF informou que o trânsito foi liberado por volta das 6h50. O texto foi atualizado.