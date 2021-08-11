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Quase atinge casa

Vídeo: ônibus do Transcol é atingido por caminhão em acidente na Serra

A batida aconteceu em um cruzamento no bairro Nova Almeida, na manhã desta quarta-feira (11). Segundo a Ceturb, ninguém se feriu

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:05

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 ago 2021 às 16:05
Ônibus do Transcol se envolveu em acidente com um caminhão nesta quarta-feira (11), na Serra
Ônibus do Transcol se envolveu em acidente com um caminhão nesta quarta-feira (11), na Serra Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Um ônibus do Sistema Transcol se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira (11), na Serra. Em um cruzamento no bairro Nova Almeida, um caminhão que seguia pela rua perpendicular bateu na lateral do coletivo, que saiu desgovernado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Um vídeo recebido pela equipe da TV Gazeta mostra o momento exato da batida. Após a colisão, o ônibus chega a subir na calçada — que fica danificada — e por pouco não atinge uma casa. Na residência, duas pessoas estavam próximas ao muro e saíram correndo devido ao barulho. Veja o vídeo:
Responsável pela operação do Sistema Transcol, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb) informou que o veículo envolvido no acidente fazia a linha 806 — de Terminal de Jacaraípe até Nova Almeida, via Parque das Gaivotas — e explicou que, felizmente, não houve feridos.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que a batida aconteceu por volta das 8h20, no cruzamento entre a Rua Iconha e a Rua Curvelo. "Não havia passageiros no ônibus no momento do acidente e o motorista não se feriu. De acordo com a operadora, o condutor do caminhão se evadiu do local", disse.
Polícia Militar e a Guarda Municipal da Serra esclareceram que não foram acionadas por causa do acidente.

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