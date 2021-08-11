Vídeo: ônibus do Transcol é atingido por caminhão em acidente na Serra

Um vídeo recebido pela equipe da TV Gazeta mostra o momento exato da batida. Após a colisão, o ônibus chega a subir na calçada — que fica danificada — e por pouco não atinge uma casa. Na residência, duas pessoas estavam próximas ao muro e saíram correndo devido ao barulho. Veja o vídeo:

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O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que a batida aconteceu por volta das 8h20, no cruzamento entre a Rua Iconha e a Rua Curvelo. "Não havia passageiros no ônibus no momento do acidente e o motorista não se feriu. De acordo com a operadora, o condutor do caminhão se evadiu do local", disse.