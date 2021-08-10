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Bairro São Geraldo

Viatura da PM atinge portão de empresa após acidente na Serra

Acidente envolvendo a viatura e um carro ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

10 ago 2021 às 18:25

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 18:25

Colisão envolvendo viatura da Polícia Militar
Colisão envolvendo viatura da Polícia Militar é registrada no bairro São Geraldo, na Serra.  Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma viatura da Polícia Militar do Espírito Santo se envolveu em um acidente com um carro no fim da tarde desta terça-feira (10), em São Geraldo, na Serra. A colisão ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e, com o impacto da batida, a viatura atingiu o portão de uma empresa de construção. 
Demandada por A Gazeta, a Polícia Militar afirmou que não houve feridos e disse que os envolvidos no acidente não precisaram de atendimento médico. A reportagem também acionou a empresa que teve o portão atingido, mas não obteve retorno. 

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