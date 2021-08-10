Viatura da PM atinge portão de empresa após acidente na Serra

Uma viatura da Polícia Militar do Espírito Santo se envolveu em um acidente com um carro no fim da tarde desta terça-feira (10), em São Geraldo, na Serra. A colisão ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e, com o impacto da batida, a viatura atingiu o portão de uma empresa de construção.
Demandada por A Gazeta, a Polícia Militar afirmou que não houve feridos e disse que os envolvidos no acidente não precisaram de atendimento médico. A reportagem também acionou a empresa que teve o portão atingido, mas não obteve retorno.