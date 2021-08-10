Acidente envolvendo dois veículos interdita a BR 101 em Fundão

Um acidente envolvendo dois veículos interditou completamente a BR 101 na altura do km 232 da rodovia, no distrito de Timbuí, em Fundão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu por volta das 11h45. Após o atendimento, a pista, segundo a Eco101, que administra a rodovia, foi liberada às 13h02.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo dois carros de passeio, no trecho citado pela PRF. A ocorrência foi registrada pela Eco às 11h47 desta terça-feira (10). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), Samu, Corpo de Bombeiros e PRF.
Seis pessoas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. As pistas foram interditadas para atendimento e totalmente liberadas as 13h02.