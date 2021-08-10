Acidente envolvendo dois veículos interdita a BR 101 em Fundão

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo dois carros de passeio, no trecho citado pela PRF. A ocorrência foi registrada pela Eco às 11h47 desta terça-feira (10). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), Samu, Corpo de Bombeiros e PRF.