Duas pessoas ficam feridas em acidente com capotamento em Vila Velha

O Renault Kwid ficou com as rodas para cima e um dos ocupantes se feriu no acidente no bairro Soteco, em Vila Velha

O capotamento do Renault Kwid ocorreu depois que o veículo se envolveu em uma batida com outro carro, um Nissan Versa, que passava pela Rua Alberto de Oliveira. O Kwid trafegava pela Rua Guimarães Júnior. No entroncamento das ruas houve a colisão e o carro da prestadora de serviço telefônico ficou com as rodas para cima. Já o Versa teve a frente bastante danificada.