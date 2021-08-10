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Colisão em cruzamento

Duas pessoas ficam feridas em acidente com capotamento em Vila Velha

O acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (10) envolveu um veículo de uma empresa de telefonia móvel e outro carro no bairro Soteco. Renault Kwid ficou com as rodas para o ar

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 11:41

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 ago 2021 às 11:41
Vila Velha
O Renault Kwid ficou com as rodas para cima e um dos ocupantes se feriu no acidente no bairro Soteco, em Vila Velha Crédito: Internauta
Um prestador de serviço de uma empresa de telefonia móvel ficou ferido em um acidente de carro no cruzamento do bairro Soteco, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira. O veículo em que a vítima estava, um Renaut Kwid, capotou após uma colisão envolvendo um Nissan Versa. Segundo a assessoria da Prefeitura da cidade, a Guarda Municipal chegou ao local logo após a ocorrência ter sido registrada e controlou a situação até a chegada do socorro.

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Ainda de acordo com a PMVV, o homem ferido foi colocado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, que fica no mesmo município.
Também em nota, a Polícia Militar informou que outra pessoa também se feriu na ocorrência. Esta, entretanto, não foi identificada, nem foi informado em qual veículo estava. Na resposta, a PM salientou que a mesma também foi socorrida e levada para o mesmo hospital que o prestador de serviço.

COLISÃO E CAPOTAMENTO

O capotamento do Renault Kwid ocorreu depois que o veículo se envolveu em uma batida com outro carro, um Nissan Versa, que passava pela Rua Alberto de Oliveira. O Kwid trafegava pela Rua Guimarães Júnior. No entroncamento das ruas houve a colisão e o carro da prestadora de serviço telefônico ficou com as rodas para cima. Já o Versa teve a frente bastante danificada.
Populares rapidamente chegaram ao local e ajudaram a retirar o homem ferido de dentro do Kwid. Enquanto aguardava pelo socorro, ele ficou deitado no chão. A área onde ele estava foi protegida pelos agentes até a chegada da ambulância, que efetivou o resgate.

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