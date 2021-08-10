Duas pessoas ficam feridas em acidente com capotamento em Vila Velha

Um prestador de serviço de uma empresa de telefonia móvel ficou ferido em um acidente de carro no cruzamento do bairro Soteco, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira. O veículo em que a vítima estava, um Renaut Kwid, capotou após uma colisão envolvendo um Nissan Versa. Segundo a assessoria da Prefeitura da cidade, a Guarda Municipal chegou ao local logo após a ocorrência ter sido registrada e controlou a situação até a chegada do socorro.
Ainda de acordo com a PMVV, o homem ferido foi colocado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, que fica no mesmo município.
Também em nota, a Polícia Militar informou que outra pessoa também se feriu na ocorrência. Esta, entretanto, não foi identificada, nem foi informado em qual veículo estava. Na resposta, a PM salientou que a mesma também foi socorrida e levada para o mesmo hospital que o prestador de serviço.
COLISÃO E CAPOTAMENTO
O capotamento do Renault Kwid ocorreu depois que o veículo se envolveu em uma batida com outro carro, um Nissan Versa, que passava pela Rua Alberto de Oliveira. O Kwid trafegava pela Rua Guimarães Júnior. No entroncamento das ruas houve a colisão e o carro da prestadora de serviço telefônico ficou com as rodas para cima. Já o Versa teve a frente bastante danificada.
Populares rapidamente chegaram ao local e ajudaram a retirar o homem ferido de dentro do Kwid. Enquanto aguardava pelo socorro, ele ficou deitado no chão. A área onde ele estava foi protegida pelos agentes até a chegada da ambulância, que efetivou o resgate.