Caso Amanda Marques: motorista estava a 135 km/h na Darly Santos

Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, foi preso logo após o acidente fatal em Vila Velha Crédito: Redes sociais

O laudo técnico foi assinado por dois peritos da Polícia Civil , na última quarta-feira (4). No documento, consta que a velocidade média foi identificada após análise de imagens do acidente e medições feitas no próprio local. Há uma margem de erro de 10 km/h para mais ou para menos (de 125 a 145 km/h).

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Assistente de acusação, o advogado Fábio Marçal ressaltou que a conclusão do laudo pericial é "extremamente positiva", tendo em vista que deve colaborar para que o acusado permaneça preso, mesmo após a primeira audiência de instrução e julgamento do caso, que está marcada para o próximo dia 19.

O carro dirigido por Wagner Nunes de Paulo ficou com a dianteira destruída após o acidente Crédito: Reprodução

"O delegado, sabiamente, pediu uma perícia durante o inquérito. Ficamos aguardando e cobrando agilidade, porque correria o risco dele (Wagner) sair em liberdade. Ele estava mais que o dobro da velocidade permitida e vamos lutar para ele permanecer preso durante todo o processo ", disse.

"O laudo só demonstra o desprezo dele pela vida humana, na velocidade em que ele estava e alcoolizado. Isso precisa ser pedagógico. Precisa demostrar para as pessoas que isso é crime e que dá cadeia" Fábio Marçal - Advogado e assistente de acusação

"Uma pessoa que dirige dessa forma sabe que um acidente provavelmente levará a óbito o outro condutor. Já ele, com um veículo maior e airbag, provavelmente não vai sair ferido. E foi exatamente isso o que aconteceu: ele saiu ileso, mas levou a óbito uma pessoa e deixou sequelas em outra", reforçou.

Amanda Marques, de 20 anos, e o então namorado Matheus José da Silva, de 23 anos Crédito: Instagram

O advogado Ramon Coelho Almeida, que faz a defesa de Wagner Nunes de Paulo, afirmou que ainda não teve acesso ao laudo e disse que se pronunciará apenas nos autos do processo. O cliente dele segue preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Viana II, segundo a Secretaria Estadual de Justiça ( Sejus ).

RELEMBRE O CASO

O acidente que tirou a vida de Amanda e mudou drasticamente a de Matheus aconteceu na noite de 17 de abril deste ano. O casal voltava de moto da casa da mãe da jovem pela Rodovia Darly Santos. Quando passavam pelo bairro Jardim Asteca, eles foram atingidos pelo carro dirigido por Wagner Nunes de Paulo.

O motorista de 28 anos atingiu a traseira da moto. Com a força do impacto, as vítimas foram arrastadas por cerca de 50 metros até o veículo parar. A jovem Amanda morreu no local, enquanto o namorado foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória

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Apesar de detido no local do acidente, Wagner teria tentado arrancar com o carro para fugir, sendo impedido por testemunhas, que também afirmaram que o motorista estava embriagado e dirigindo em alta velocidade . Na ocasião, um policial civil amigo da família teria tentado retirá-lo da cena e ameaçado pessoas.